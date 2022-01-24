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При пожаре в жилом доме в Петербурге пострадала женщина
При пожаре в жилом доме в Петербурге пострадала женщина - РИА Новости, 24.01.2022
При пожаре в жилом доме в Петербурге пострадала женщина
Женщина пострадала при пожаре в жилом доме на Лиговском проспекте в Петербурге, эвакуированы 72 человека, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T08:51
2022-01-24T08:51
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Женщина пострадала при пожаре в жилом доме на Лиговском проспекте в Петербурге, эвакуированы 72 человека, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС."В ходе тушения из здания были эвакуированы 72 человека. Женщина 1959 года рождения госпитализирована с отравлением угарным газом", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, пожар произошел ночью в мансарде дома 44 на Лиговском проспекте. В 3.35 ранг пожара повысили до номера 2."В жилом 6-этажном здании с мансардой происходило горение чердачных помещений и мансарды на площади 300 квадратных метров. В 06.22 пожар локализован", - сказано в сообщении.Жильцов временно разместили в театре "Комедианты". К месту прибыл автобус ГУП "Пассажиравтотранс" для обогрева людей.
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происшествия, санкт-петербург
08:51 24.01.2022
 
При пожаре в жилом доме в Петербурге пострадала женщина

При пожаре в жилом доме на Лиговском проспекте в Петербурге пострадала женщина

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв - РИА Новости. Женщина пострадала при пожаре в жилом доме на Лиговском проспекте в Петербурге, эвакуированы 72 человека, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
"В ходе тушения из здания были эвакуированы 72 человека. Женщина 1959 года рождения госпитализирована с отравлением угарным газом", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, пожар произошел ночью в мансарде дома 44 на Лиговском проспекте. В 3.35 ранг пожара повысили до номера 2.
"В жилом 6-этажном здании с мансардой происходило горение чердачных помещений и мансарды на площади 300 квадратных метров. В 06.22 пожар локализован", - сказано в сообщении.
Жильцов временно разместили в театре "Комедианты". К месту прибыл автобус ГУП "Пассажиравтотранс" для обогрева людей.
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