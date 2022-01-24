https://ria.ru/20220124/pozhar-1769187254.html

В центре Петербурга загорелся жилой дом

В центре Петербурга загорелся жилой дом - РИА Новости, 24.01.2022

В центре Петербурга загорелся жилой дом

Площадь пожара в жилом здании в центре Санкт-Петербурга увеличилась до 300 квадратных метров, огонь перешел на чердак, сообщается на сайте местного ГУМЧС. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T05:32

2022-01-24T05:32

2022-01-24T05:37

происшествия

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Площадь пожара в жилом здании в центре Санкт-Петербурга увеличилась до 300 квадратных метров, огонь перешел на чердак, сообщается на сайте местного ГУМЧС.По данным ведомства, возгорание произошло в мансарде жилого шестиэтажного здания о адресу: Центральный район, Лиговский проспект, дом 44. Площадь горения составляла 100 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг. Информации о пострадавших нет."Происходит горение чердачных помещений и мансарды на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.Добавляется, что к ликвидации пожара привлечено 16 единиц техники и 73 человека личного состава МЧС.

https://ria.ru/20220122/pozhar-1769038057.html

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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)