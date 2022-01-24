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В центре Петербурга загорелся жилой дом
В центре Петербурга загорелся жилой дом - РИА Новости, 24.01.2022
В центре Петербурга загорелся жилой дом
Площадь пожара в жилом здании в центре Санкт-Петербурга увеличилась до 300 квадратных метров, огонь перешел на чердак, сообщается на сайте местного ГУМЧС. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T05:32
2022-01-24T05:32
2022-01-24T05:37
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Площадь пожара в жилом здании в центре Санкт-Петербурга увеличилась до 300 квадратных метров, огонь перешел на чердак, сообщается на сайте местного ГУМЧС.По данным ведомства, возгорание произошло в мансарде жилого шестиэтажного здания о адресу: Центральный район, Лиговский проспект, дом 44. Площадь горения составляла 100 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг. Информации о пострадавших нет."Происходит горение чердачных помещений и мансарды на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.Добавляется, что к ликвидации пожара привлечено 16 единиц техники и 73 человека личного состава МЧС.
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происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
05:32 24.01.2022 (обновлено: 05:37 24.01.2022)
В центре Петербурга загорелся жилой дом
В центре Петербурга загорелся жилой дом на площади 300 квадратных метров