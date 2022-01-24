Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220124/pozhar-1769187254.html
В центре Петербурга загорелся жилой дом
В центре Петербурга загорелся жилой дом - РИА Новости, 24.01.2022
В центре Петербурга загорелся жилой дом
Площадь пожара в жилом здании в центре Санкт-Петербурга увеличилась до 300 квадратных метров, огонь перешел на чердак, сообщается на сайте местного ГУМЧС. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T05:32
2022-01-24T05:37
происшествия
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769187379_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_96af1ae3a36b902bb9027ddb8e248b19.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Площадь пожара в жилом здании в центре Санкт-Петербурга увеличилась до 300 квадратных метров, огонь перешел на чердак, сообщается на сайте местного ГУМЧС.По данным ведомства, возгорание произошло в мансарде жилого шестиэтажного здания о адресу: Центральный район, Лиговский проспект, дом 44. Площадь горения составляла 100 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг. Информации о пострадавших нет."Происходит горение чердачных помещений и мансарды на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.Добавляется, что к ликвидации пожара привлечено 16 единиц техники и 73 человека личного состава МЧС.
https://ria.ru/20220122/pozhar-1769038057.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769187379_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_2f64587399e439106d6a78aab2dc785c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
05:32 24.01.2022 (обновлено: 05:37 24.01.2022)
 
В центре Петербурга загорелся жилой дом

В центре Петербурга загорелся жилой дом на площади 300 квадратных метров

© МЧС РФ Главное управление по г. Санкт-ПетербургуПожар в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте
Пожар в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© МЧС РФ Главное управление по г. Санкт-Петербургу
Пожар в Санкт-Петербурге на Лиговском проспекте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Площадь пожара в жилом здании в центре Санкт-Петербурга увеличилась до 300 квадратных метров, огонь перешел на чердак, сообщается на сайте местного ГУМЧС.
По данным ведомства, возгорание произошло в мансарде жилого шестиэтажного здания о адресу: Центральный район, Лиговский проспект, дом 44. Площадь горения составляла 100 квадратных метров. Пожару присвоили второй ранг. Информации о пострадавших нет.
"Происходит горение чердачных помещений и мансарды на площади 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Добавляется, что к ликвидации пожара привлечено 16 единиц техники и 73 человека личного состава МЧС.
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
22 января, 11:24
При тушении пожара в Иркутской области погибли двое спасателей
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами
01:05Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и Британией
01:02Пушков указал на важную деталь в действиях Киева
01:01В Испании предупредили об опасности украинских неонацистов
01:00Министр обороны Украины призвал не сеять панику
00:56Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН
00:54Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину
00:51СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
23:49Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно
23:41США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России
23:37Пентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на Украину
23:31Псаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
Лента новостейМолния
Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерамиКулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и БританиейПушков указал на важную деталь в действиях КиеваВ Испании предупредили об опасности украинских неонацистовМинистр обороны Украины призвал не сеять паникуИран погасил необходимую часть задолженности перед ООННидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть УкраинуСМИ: МИД Канады подвергся кибератакеТелескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское мореПервый тур выборов президента Италии завершился безрезультатноСША заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения РоссииПентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на УкраинуПсаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР