https://ria.ru/20220124/posolstvo-1769183609.html

Госдеп заявил, что посольство США в Киеве продолжит работать

Госдеп заявил, что посольство США в Киеве продолжит работать - РИА Новости, 24.01.2022

Госдеп заявил, что посольство США в Киеве продолжит работать

Посольство США в Киеве продолжит работать в штатном режиме, несмотря на предстоящий отъезд части американских дипломатов, чтобы поддержать Украину на фоне... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T03:07

2022-01-24T03:07

2022-01-24T11:12

в мире

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769271297_0:10:2907:1645_1920x0_80_0_0_7e8f25b4fe9f3cdf63100a1e61ddd988.jpg

ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Посольство США в Киеве продолжит работать в штатном режиме, несмотря на предстоящий отъезд части американских дипломатов, чтобы поддержать Украину на фоне продолжающегося кризиса, заявила в воскресенье высокопоставленный представитель госдепартамента."Мы продолжаем подтверждать нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины... Могу сказать, что посольство США в Киеве продолжит бесперебойную работу, чтобы поддержать Украину в этот критический момент", - сказала представитель госдепа США в ходе специального брифинга.

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769183449.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша