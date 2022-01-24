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Госдеп заявил, что посольство США в Киеве продолжит работать
Госдеп заявил, что посольство США в Киеве продолжит работать - РИА Новости, 24.01.2022
Госдеп заявил, что посольство США в Киеве продолжит работать
Посольство США в Киеве продолжит работать в штатном режиме, несмотря на предстоящий отъезд части американских дипломатов, чтобы поддержать Украину на фоне... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T03:07
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в мире
украина
сша
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ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Посольство США в Киеве продолжит работать в штатном режиме, несмотря на предстоящий отъезд части американских дипломатов, чтобы поддержать Украину на фоне продолжающегося кризиса, заявила в воскресенье высокопоставленный представитель госдепартамента."Мы продолжаем подтверждать нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины... Могу сказать, что посольство США в Киеве продолжит бесперебойную работу, чтобы поддержать Украину в этот критический момент", - сказала представитель госдепа США в ходе специального брифинга.
https://ria.ru/20220124/ukraina-1769183449.html
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в мире, украина, сша
03:07 24.01.2022 (обновлено: 11:12 24.01.2022)
 
Госдеп заявил, что посольство США в Киеве продолжит работать

Госдеп: посольство США на Украине продолжит работать после отъезда части дипломатов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПосольство США в Киеве. 24 января 2022
Посольство США в Киеве. 24 января 2022 - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Посольство США в Киеве. 24 января 2022
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ВАШИНГТОН, 24 янв – РИА Новости. Посольство США в Киеве продолжит работать в штатном режиме, несмотря на предстоящий отъезд части американских дипломатов, чтобы поддержать Украину на фоне продолжающегося кризиса, заявила в воскресенье высокопоставленный представитель госдепартамента.
"Мы продолжаем подтверждать нашу приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины... Могу сказать, что посольство США в Киеве продолжит бесперебойную работу, чтобы поддержать Украину в этот критический момент", - сказала представитель госдепа США в ходе специального брифинга.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
03:04
США заявили, что Россия может начать "военные действия" против Украины
 
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