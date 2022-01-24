Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220124/poroshenko-1769307861.html
Экс-президент откажется от допроса с Медведчуком, заявил адвокат Порошенко
Экс-президент откажется от допроса с Медведчуком, заявил адвокат Порошенко - РИА Новости, 24.01.2022
Экс-президент откажется от допроса с Медведчуком, заявил адвокат Порошенко
Украинские следователи во вторник намерены провести перекрестный допрос экс-президента Петра Порошенко и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T18:46
2022-01-24T19:01
в мире
украина
петр порошенко
виктор медведчук
киев
луганская область
служба безопасности украины
илья новиков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768196246_0:266:2958:1930_1920x0_80_0_0_9337a6bef92b0407d8530e472bbe9065.jpg
КИЕВ, 24 янв – РИА Новости. Украинские следователи во вторник намерены провести перекрестный допрос экс-президента Петра Порошенко и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса, сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков, ссылаясь на неофициальные данные.Ранее советник по вопросам коммуникации государственного бюро расследований Татьяна Сапьян заявила, что следователи Госбюро могут провести перекрестный допрос Порошенко и Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса."Нам неофициально сообщают, что якобы на завтра (вторник – ред.) запланирован так называемый перекрестный допрос Порошенко и господина Виктора Медведчука", - сказал Новиков на брифинге в понедельник.Адвокат назвал это попыткой пиара и очередным шоу. По его словам, Порошенко откажется от участия в перекрестном допросе и дальнейшем сотрудничестве со следствием по делу о госизмене."В июне прошлого года он (Порошенко – ред.) уже дал показания об этом деле и от любого сотрудничества со следствием в будущем мы намерены отказаться. Если следователи считают, что им нужны показания человека, которого они подозревают в совершении государственной измены и без этих показаний дело не может дальше двигаться, извините, это достаточно смешно", - сказал Новиков.При этом защита экс-президента напомнила, что их подзащитный по законодательству имеет право отказаться от участия в процессуальных действиях и не давать показания следствию.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста, который истекает в январе. Позже, 20 декабря, Государственное бюро расследований уведомило Порошенко о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ведомстве считают, что экс-президент причастен к организации схемы поставок угля из неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен (более 54 миллионов долларов).Суд в Киеве 19 января отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность.
https://ria.ru/20220124/zagranpasport-1769294500.html
https://ria.ru/20220124/reyting-1769236872.html
украина
киев
луганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768196246_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c866bc328180d877bc035d527ea49cb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, петр порошенко, виктор медведчук, киев, луганская область, служба безопасности украины, илья новиков, оппозиционная платформа - за жизнь
18:46 24.01.2022 (обновлено: 19:01 24.01.2022)
 
Экс-президент откажется от допроса с Медведчуком, заявил адвокат Порошенко

Адвокат Порошенко Новиков: экс-президент откажется от перекрестного допроса с Медведчуком

© REUTERS / Valentyn OgirenkoПетр Порошенко во время судебного заседания в Киеве
Петр Порошенко во время судебного заседания в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Петр Порошенко во время судебного заседания в Киеве
Читать ria.ru в
КИЕВ, 24 янв – РИА Новости. Украинские следователи во вторник намерены провести перекрестный допрос экс-президента Петра Порошенко и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса, сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков, ссылаясь на неофициальные данные.
Ранее советник по вопросам коммуникации государственного бюро расследований Татьяна Сапьян заявила, что следователи Госбюро могут провести перекрестный допрос Порошенко и Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса.
"Нам неофициально сообщают, что якобы на завтра (вторник – ред.) запланирован так называемый перекрестный допрос Порошенко и господина Виктора Медведчука", - сказал Новиков на брифинге в понедельник.
Адвокат назвал это попыткой пиара и очередным шоу. По его словам, Порошенко откажется от участия в перекрестном допросе и дальнейшем сотрудничестве со следствием по делу о госизмене.
Бывший президент Украины Петр Порошенко после заседания Печерского районного суда города Киева - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
17:35
Адвокат Порошенко заявил, что экс-президент сдал загранпаспорта
"В июне прошлого года он (Порошенко – ред.) уже дал показания об этом деле и от любого сотрудничества со следствием в будущем мы намерены отказаться. Если следователи считают, что им нужны показания человека, которого они подозревают в совершении государственной измены и без этих показаний дело не может дальше двигаться, извините, это достаточно смешно", - сказал Новиков.
При этом защита экс-президента напомнила, что их подзащитный по законодательству имеет право отказаться от участия в процессуальных действиях и не давать показания следствию.
Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста, который истекает в январе. Позже, 20 декабря, Государственное бюро расследований уведомило Порошенко о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ведомстве считают, что экс-президент причастен к организации схемы поставок угля из неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен (более 54 миллионов долларов).
Суд в Киеве 19 января отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность.
Петр Порошенко и Владимир Зеленский во время дебатов - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
12:52
Социологи назвали лидеров президентского рейтинга на Украине
 
В миреУкраинаПетр ПорошенкоВиктор МедведчукКиевЛуганская областьСлужба безопасности УкраиныИлья НовиковОппозиционная платформа - За жизнь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами
01:05Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и Британией
01:02Пушков указал на важную деталь в действиях Киева
01:01В Испании предупредили об опасности украинских неонацистов
01:00Министр обороны Украины призвал не сеять панику
00:56Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН
00:54Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину
00:51СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
23:49Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно
23:41США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России
23:37Пентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на Украину
23:31Псаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
Лента новостейМолния
Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерамиКулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и БританиейПушков указал на важную деталь в действиях КиеваВ Испании предупредили об опасности украинских неонацистовМинистр обороны Украины призвал не сеять паникуИран погасил необходимую часть задолженности перед ООННидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть УкраинуСМИ: МИД Канады подвергся кибератакеТелескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское мореПервый тур выборов президента Италии завершился безрезультатноСША заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения РоссииПентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на УкраинуПсаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР