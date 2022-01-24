https://ria.ru/20220124/poroshenko-1769307861.html

Экс-президент откажется от допроса с Медведчуком, заявил адвокат Порошенко

Экс-президент откажется от допроса с Медведчуком, заявил адвокат Порошенко - РИА Новости, 24.01.2022

Экс-президент откажется от допроса с Медведчуком, заявил адвокат Порошенко

Украинские следователи во вторник намерены провести перекрестный допрос экс-президента Петра Порошенко и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T18:46

2022-01-24T18:46

2022-01-24T19:01

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КИЕВ, 24 янв – РИА Новости. Украинские следователи во вторник намерены провести перекрестный допрос экс-президента Петра Порошенко и главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса, сообщил адвокат Порошенко Илья Новиков, ссылаясь на неофициальные данные.Ранее советник по вопросам коммуникации государственного бюро расследований Татьяна Сапьян заявила, что следователи Госбюро могут провести перекрестный допрос Порошенко и Медведчука по делу о поставках угля из Донбасса."Нам неофициально сообщают, что якобы на завтра (вторник – ред.) запланирован так называемый перекрестный допрос Порошенко и господина Виктора Медведчука", - сказал Новиков на брифинге в понедельник.Адвокат назвал это попыткой пиара и очередным шоу. По его словам, Порошенко откажется от участия в перекрестном допросе и дальнейшем сотрудничестве со следствием по делу о госизмене."В июне прошлого года он (Порошенко – ред.) уже дал показания об этом деле и от любого сотрудничества со следствием в будущем мы намерены отказаться. Если следователи считают, что им нужны показания человека, которого они подозревают в совершении государственной измены и без этих показаний дело не может дальше двигаться, извините, это достаточно смешно", - сказал Новиков.При этом защита экс-президента напомнила, что их подзащитный по законодательству имеет право отказаться от участия в процессуальных действиях и не давать показания следствию.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку новое подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины. Суд принял решение об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста, который истекает в январе. Позже, 20 декабря, Государственное бюро расследований уведомило Порошенко о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций, ему грозит до 15 лет лишения свободы. В ведомстве считают, что экс-президент причастен к организации схемы поставок угля из неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей на общую сумму около 1,5 миллиарда гривен (более 54 миллионов долларов).Суд в Киеве 19 января отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность.

https://ria.ru/20220124/zagranpasport-1769294500.html

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в мире, украина, петр порошенко, виктор медведчук, киев, луганская область, служба безопасности украины, илья новиков, оппозиционная платформа - за жизнь