https://ria.ru/20220124/poroshenko-1769283827.html

Порошенко не сдал загранпаспорта вопреки решению суда

Порошенко не сдал загранпаспорта вопреки решению суда - РИА Новости, 24.01.2022

Порошенко не сдал загранпаспорта вопреки решению суда

Бывший президент Украины Петр Порошенко до сих пор не сдал свои загранпаспорта, как его обязал ранее суд в Киеве, сообщила в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T16:35

2022-01-24T16:35

2022-01-24T16:35

в мире

украина

петр порошенко

государственное бюро расследований украины

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КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко до сих пор не сдал свои загранпаспорта, как его обязал ранее суд в Киеве, сообщила в понедельник пресс-служба Государственного бюро расследований страны (ГБР).Суд в Киеве 19 января отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность."Подозреваемый Порошенко Петр Алексеевич обязан сдать свои загранпаспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени данное обязательство подозреваемый не выполнил", - говорится в сообщении на сайте ГБР.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.

https://ria.ru/20220119/poroshenko-1768645309.html

https://ria.ru/20220119/poroshenko-1768575656.html

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в мире, украина, петр порошенко, государственное бюро расследований украины