Порошенко не сдал загранпаспорта вопреки решению суда
ГБР Украины: экс-президент Порошенко не сдал загранпаспорта, как его обязал суд
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко у Печерского районного суда Киева
Экс-президент Украины Петр Порошенко у Печерского районного суда Киева
КИЕВ, 24 янв - РИА Новости. Бывший президент Украины Петр Порошенко до сих пор не сдал свои загранпаспорта, как его обязал ранее суд в Киеве, сообщила в понедельник пресс-служба Государственного бюро расследований страны (ГБР).
Суд в Киеве 19 января отпустил Порошенко под личное обязательство по делу о госизмене, обязав его сдать паспорта для выезда за границу и не выезжать за пределы Киева и области без разрешения следователя. Порошенко заявил, что обжалует решение суда, так как оно будет мешать ему вести политическую деятельность.
"Подозреваемый Порошенко Петр Алексеевич обязан сдать свои загранпаспорта в соответствующие органы государственной власти, что исключает возможность выезда за пределы Украины, однако до настоящего времени данное обязательство подозреваемый не выполнил", - говорится в сообщении на сайте ГБР.
Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты.
Экс-президент также имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины - ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
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