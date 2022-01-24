https://ria.ru/20220124/pomosch-1769334119.html
В Карелии приостановят плановую амбулаторную и стационарную медпомощь
В Карелии приостановят плановую амбулаторную и стационарную медпомощь - РИА Новости, 24.01.2022
В Карелии приостановят плановую амбулаторную и стационарную медпомощь
Плановую амбулаторную медицинскую помощь в Карелии приостановят с 25 января, стационарную — с 1 февраля, сообщил министр здравоохранения республики Михаил... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T22:07
2022-01-24T22:07
2022-01-24T22:07
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв — РИА Новости. Плановую амбулаторную медицинскую помощь в Карелии приостановят с 25 января, стационарную — с 1 февраля, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.Охлопков отметил, что медицинские работники стационаров и диспансеров постепенно добровольно мобилизуются в амбулаторное звено. Это касается как взрослых, так и детских поликлиник."Мы поэтапно меняем логистику "красных зон" в амбулаторном звене. Теперь поликлиника — это почти полностью "красная зона" со всеми требованиями соблюдения эпидрежима. При легком течении ковида вас примут в поликлинике... Маломобильным гражданам, беременным, лицам старше 60 лет, а также мамам с детьми до 3 лет лучше воздержаться от посещения поликлиники. Вызывайте врача на дом. Если ваше самочувствие не позволяет дойти до медицинского учреждения и если вы живете далеко от поликлиники, также вызывайте врача на дом", — сообщил он.При этом Охлопков отметил, что помощь больным с онкологическими заболеваниями не приостановлена. Также в Карелии продолжается вакцинация.
https://ria.ru/20220124/medpomosch-1769331570.html
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общество, здоровье, коронавирус в россии
В Карелии приостановят плановую амбулаторную и стационарную медпомощь
В Карелии приостановят плановую амбулаторную и стационарную медпомощь
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 янв — РИА Новости. Плановую амбулаторную медицинскую помощь в Карелии приостановят с 25 января, стационарную — с 1 февраля, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.
"Эпидемиологическая ситуация в Карелии резко ухудшилась. Произошел взрывной рост заболеваемости, количество обращений в поликлиники увеличилось в четыре раза. В связи с этим мы приняли тяжелое решение — временно приостановить с 25 января оказание плановой амбулаторной медицинской помощи, а с 1 февраля — специализированной стационарной помощи, за исключением помощи при жизненно угрожающих состояниях". — написал он во "ВКонтакте".
Охлопков отметил, что медицинские работники стационаров и диспансеров постепенно добровольно мобилизуются в амбулаторное звено. Это касается как взрослых, так и детских поликлиник.
"Мы поэтапно меняем логистику "красных зон" в амбулаторном звене. Теперь поликлиника — это почти полностью "красная зона" со всеми требованиями соблюдения эпидрежима. При легком течении ковида вас примут в поликлинике... Маломобильным гражданам, беременным, лицам старше 60 лет, а также мамам с детьми до 3 лет лучше воздержаться от посещения поликлиники. Вызывайте врача на дом. Если ваше самочувствие не позволяет дойти до медицинского учреждения и если вы живете далеко от поликлиники, также вызывайте врача на дом", — сообщил он.
При этом Охлопков отметил, что помощь больным с онкологическими заболеваниями не приостановлена. Также в Карелии продолжается вакцинация.