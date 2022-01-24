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Песков не исключил контактов Путина и Байдена
Песков не исключил контактов Путина и Байдена - РИА Новости, 24.01.2022
Песков не исключил контактов Путина и Байдена
Новых контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена нельзя исключать, но понимания на этот счет пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:26
2022-01-24T15:26
в мире
сша
владимир путин
дмитрий песков
джо байден
нато
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Новых контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена нельзя исключать, но понимания на этот счет пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что продолжение личных переговоров с США будет обсуждаться после получения ответа по гарантиям безопасности.Ранее Песков сообщил, что в Кремле ожидают на этой неделе от США и НАТО письменных ответов на свои предложения по гарантиям безопасности.Он отметил, что вопрос о продолжении личных переговоров будет решаться после того, как будет получен письменный ответ, и не исключил, что могут быть и контакты президентов РФ и США."При необходимости ничего нельзя исключить, в том числе и общения на высшем уровне, но каких-то пониманий сейчас на этот счет нет", - уточнил Песков, говоря о вероятности общения двух президентов.
https://ria.ru/20220121/vstrecha-1769001787.html
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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, россия
15:26 24.01.2022
 
Песков не исключил контактов Путина и Байдена

Пресс-секретарь президента Песков не исключил контактов глав России и США Путина и Байдена

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Новых контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена нельзя исключать, но понимания на этот счет пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что продолжение личных переговоров с США будет обсуждаться после получения ответа по гарантиям безопасности.
Ранее Песков сообщил, что в Кремле ожидают на этой неделе от США и НАТО письменных ответов на свои предложения по гарантиям безопасности.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
21 января, 21:50
В Белом доме заявили о возможности провести встречу Путина и Байдена
Он отметил, что вопрос о продолжении личных переговоров будет решаться после того, как будет получен письменный ответ, и не исключил, что могут быть и контакты президентов РФ и США.
"При необходимости ничего нельзя исключить, в том числе и общения на высшем уровне, но каких-то пониманий сейчас на этот счет нет", - уточнил Песков, говоря о вероятности общения двух президентов.
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
14:42
В Кремле ожидают отдельный ответ от НАТО по гарантиям безопасности
 
В миреСШАВладимир ПутинДмитрий ПесковДжо БайденНАТОРоссия
 
 
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