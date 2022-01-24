https://ria.ru/20220124/politika-1769270268.html

Песков не исключил контактов Путина и Байдена

Песков не исключил контактов Путина и Байдена - РИА Новости, 24.01.2022

Песков не исключил контактов Путина и Байдена

Новых контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена нельзя исключать, но понимания на этот счет пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T15:26

2022-01-24T15:26

2022-01-24T15:26

в мире

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дмитрий песков

джо байден

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Новых контактов президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена нельзя исключать, но понимания на этот счет пока нет, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, что продолжение личных переговоров с США будет обсуждаться после получения ответа по гарантиям безопасности.Ранее Песков сообщил, что в Кремле ожидают на этой неделе от США и НАТО письменных ответов на свои предложения по гарантиям безопасности.Он отметил, что вопрос о продолжении личных переговоров будет решаться после того, как будет получен письменный ответ, и не исключил, что могут быть и контакты президентов РФ и США."При необходимости ничего нельзя исключить, в том числе и общения на высшем уровне, но каких-то пониманий сейчас на этот счет нет", - уточнил Песков, говоря о вероятности общения двух президентов.

https://ria.ru/20220121/vstrecha-1769001787.html

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в мире, сша, владимир путин, дмитрий песков, джо байден, нато, россия