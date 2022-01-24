https://ria.ru/20220124/poklonskaya-1769268669.html
Песков не стал комментировать информацию о новой работе Поклонской
Песков не стал комментировать информацию о новой работе Поклонской - РИА Новости, 24.01.2022
Песков не стал комментировать информацию о новой работе Поклонской
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности назначения Натальи Поклонской на должность замглавы Россотрудничества, сообщил,... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:16
2022-01-24T15:16
2022-01-24T15:16
политика
кабо-верде
дмитрий песков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
наталья поклонская
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности назначения Натальи Поклонской на должность замглавы Россотрудничества, сообщил, что кадровые вопросы Кремль не комментирует."Кадровые назначения мы никогда не анонсируем и не обсуждаем в прессе, если будет соответствующее решение, документ, в данном случае указ, будет опубликован", - сказал Песков, отвечая на вопрос, рассматривают ли в Кремле вопрос о назначении Поклонской на должность замглавы Россотрудничества.В пятницу источник, знакомый с ситуацией, заявил РИА Новости, что Поклонская может занять пост замглавы Россотрудничества. Сама Поклонская заявила, что комментировать ее дальнейшее трудоустройство преждевременно.Ранее в МИД РФ РИА Новости сообщили, что у Поклонской изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо-Верде не состоится.
https://radiosputnik.ria.ru/20220121/poklonskaya-1768891012.html
https://ria.ru/20220121/poklonskaya-1768898438.html
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политика, кабо-верде, дмитрий песков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), наталья поклонская, россия
Песков не стал комментировать информацию о новой работе Поклонской
Пресс-секретарь президента Песков не стал комментировать информацию о работе Поклонской