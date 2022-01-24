https://ria.ru/20220124/pogranichnik-1769335379.html

В Минске не исключили попытку Польши захватить белорусского пограничника

В Минске не исключили попытку Польши захватить белорусского пограничника - РИА Новости, 24.01.2022

В Минске не исключили попытку Польши захватить белорусского пограничника

Председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что не исключена попытка захвата белорусского пограничника польской стороной, предупредил, что... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T22:33

2022-01-24T22:33

2022-01-24T23:35

в мире

минск

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

белоруссия

польша

евросоюз

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МИНСК, 24 янв – РИА Новости. Председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что не исключена попытка захвата белорусского пограничника польской стороной, предупредил, что Минск готов применять оружие для недопущения этого."Когда я получил информацию, что польские силовики планируют, возможно, захватить белорусского пограничника, я дал команду: без предупреждения, незамедлительно применять оружие. Хочу заявить: если только где-то будет угроза жизни и безопасности белорусского пограничника на границе, который выполняет свои задачи на своей территории, будет тут же применено оружие без предупреждения", - сказал Лаппо в интервью телеканалу "Беларусь 1" в понедельник.Он заявил, что у польской стороны есть цель спровоцировать белорусскую сторону "на какие-то ответные меры". "Эти провокации мелкие будут", - убежден глава погранкомитета.Глава ведомства напомнил о недавнем случае повреждения изображения белорусского герба на пограничном столбе с польской стороны, усомнившись в том, что "адекватный человек, пограничник", будет стрелять по белорусским пограничным столбам. "За всю историю пограничной службы Беларуси мы хоть один такой прецедент создали? Нет, и не будет", - подчеркнул Лаппо.Он заявил, что обстановка на границе Белоруссии в целом контролируемая и прогнозируемая, однако среди вызовов пограничной безопасности назвал милитаризацию линии государственной границы."В прошлом году страны Евросоюза - не отстает от них и наша южная соседка (Украина) - стянули неимоверное количество войск на границу", - сказал Лаппо.Он привел в пример Польшу, где у белорусской границы сосредоточено 15 тысяч силовиков. "Зачем это? Эти люди не пограничники, они не подготовлены к несению пограничной службы, они не знают международные договоры, правильную тактику действий. Если бы несли службу настоящие польские пограничники, то такого бы не было (провокаций)", - сказал Лаппо.Глава комитета заявил, что принято решение об изменении тактики действия пограничных нарядов на польском направлении, наряды укрупнены, но белорусская сторона выполняет международные обязательства. Однако Лаппо заявил, что белорусские пограничники готовы отвечать на провокации в соответствии с национальным законодательством.Он упомянул и об украинских учениях "Полесье" в приграничье. "Они стягивают дополнительные силы, воинские формирования, националистов… Зачем? Группировка пограничников Беларуси и Украины обеспечивает безопасность на нашем совместном участке", - отметил Лаппо.Глава погранкомитета также заявил, что белорусская сторона не будет привлекать к охране границы иностранных лиц, поскольку белорусских сил хватает.

https://ria.ru/20220124/zagrazhdenie-1769300174.html

https://ria.ru/20220119/minsk-1768513397.html

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в мире, минск, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, польша, евросоюз