https://ria.ru/20220124/pogoda-1769192327.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 24.01.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
Облачная с прояснениями погода, без осадков, не выше минус 5, ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T08:30
2022-01-24T08:30
2022-01-24T08:30
общество
москва
александр синенков
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков, не выше минус 5, ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, без осадков, максимальная температура днем в столице минус 5-7, по области от минус 4 до минус 9. Ветер ожидается южный, слабый, от 0 до 5 метров в секунду", - рассказал Синенков.По его словам, атмосферное давление будет понижаться, к вечеру составит 758 миллиметров ртутного столба."Такая погода характерна для третьей декады января", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20220122/anomaliya-1769015650.html
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общество, москва, александр синенков
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник
В Москве в понедельник ожидают облачную погоду и до минус пяти градусов
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, без осадков, не выше минус 5, ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, без осадков, максимальная температура днем в столице минус 5-7, по области от минус 4 до минус 9. Ветер ожидается южный, слабый, от 0 до 5 метров в секунду", - рассказал Синенков.
По его словам, атмосферное давление будет понижаться, к вечеру составит 758 миллиметров ртутного столба.
"Такая погода характерна для третьей декады января", - добавил синоптик.