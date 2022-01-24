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Вильфанд пообещал жителям Центральной России "нормальную погоду"
Вильфанд пообещал жителям Центральной России "нормальную погоду" - РИА Новости, 24.01.2022
Вильфанд пообещал жителям Центральной России "нормальную погоду"
Температура, соответствующая средним климатическим нормам, а также нормальное атмосферное давление ожидаются в течение недели в центре Европейской России,... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T03:40
2022-01-24T04:01
общество
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Температура, соответствующая средним климатическим нормам, а также нормальное атмосферное давление ожидаются в течение недели в центре Европейской России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Давление в начале недели, по словам синоптика, будет выше нормы, а со среды нормализуется до 745-748 миллиметров. Тогда же начнет расти температура — ночью ожидается около минус 10 градусов, днем — от минус 4 до минус 8.В течение недели область высокого давления из центра Европейской России будет уходить на восток. Температура будет всего на два градуса выше средних многолетних значений, заключил Вильфанд.
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общество, гидрометцентр, роман вильфанд
03:40 24.01.2022 (обновлено: 04:01 24.01.2022)
 
Вильфанд пообещал жителям Центральной России "нормальную погоду"

Вильфанд пообещал жителям Центральной России около минус 10 градусов в течение недели

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПокровский собор в Москве
Покровский собор в Москве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Покровский собор в Москве
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Температура, соответствующая средним климатическим нормам, а также нормальное атмосферное давление ожидаются в течение недели в центре Европейской России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"С понедельника начнется понижение температуры, входим в нормальный климатический режим. Ночные температуры — от минус 12 до минус 17 градусов, дневные — около минус 10 градусов…", - сказал Вильфанд.

Давление в начале недели, по словам синоптика, будет выше нормы, а со среды нормализуется до 745-748 миллиметров. Тогда же начнет расти температура — ночью ожидается около минус 10 градусов, днем — от минус 4 до минус 8.
В течение недели область высокого давления из центра Европейской России будет уходить на восток. Температура будет всего на два градуса выше средних многолетних значений, заключил Вильфанд.
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ОбществоГидрометцентрРоман Вильфанд
 
 
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