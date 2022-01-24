https://ria.ru/20220124/pogoda-1769184796.html

Вильфанд пообещал жителям Центральной России "нормальную погоду"

Вильфанд пообещал жителям Центральной России "нормальную погоду" - РИА Новости, 24.01.2022

Вильфанд пообещал жителям Центральной России "нормальную погоду"

Температура, соответствующая средним климатическим нормам, а также нормальное атмосферное давление ожидаются в течение недели в центре Европейской России,... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T03:40

2022-01-24T03:40

2022-01-24T04:01

общество

гидрометцентр

роман вильфанд

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Температура, соответствующая средним климатическим нормам, а также нормальное атмосферное давление ожидаются в течение недели в центре Европейской России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Давление в начале недели, по словам синоптика, будет выше нормы, а со среды нормализуется до 745-748 миллиметров. Тогда же начнет расти температура — ночью ожидается около минус 10 градусов, днем — от минус 4 до минус 8.В течение недели область высокого давления из центра Европейской России будет уходить на восток. Температура будет всего на два градуса выше средних многолетних значений, заключил Вильфанд.

https://ria.ru/20220123/osadki-1769166071.html

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2022

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общество, гидрометцентр, роман вильфанд