00:43 24.01.2022 (обновлено: 00:55 24.01.2022)
Украинский политик Мураев заявил, что МИД Британии "подставили"
Украинский политик Мураев заявил, что МИД Британии подставил человек "не в теме"
Украинский политик Евгений Мураев
ЛОНДОН, 24 янв - РИА Новости. Бывший депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев, которого МИД Великобритании бездоказательно объявил "пророссийским лидером в Киеве", заявил, что британское ведомство "подставили" и, по его мнению, некто, кто был "неглубоко в теме", передал документы, на которых и строятся обвинения Лондона.
Ранее МИД Великобритании бездоказательно обвинил российские спецслужбы в том, что они якобы планируют "посадить" в Киеве "пророссийского лидера", в качестве которого в заявлении министерства назван Мураев.
"Думаю, что кто-то подставил министерство иностранных дел Великобритании. Кто-то неглубоко в теме подсунул эти бумаги. Но в любом случае, я либо дождусь все-таки опровержения, либо все-таки буду доказывать, наверное, свое право в суде, чтобы все понимали, чем руководствует министерство иностранных дел Великобритании, тиражируя подобные фейки", - сказал Мураев в интервью британскому телеканалу Channel 4.
Ранее в интервью агентству Рейтер он высказывался по поводу судебного разбирательства более решительно. Экс-депутат, в частности, заявлял о намерении защищать "честь" и "честное имя" в суде, и подчеркнул, что над этим вопросом уже работают его юристы. Саму историю, представленную МИД Британии, он назвал "бездоказательной теорией заговора".
Заявление британского МИД было сделано спустя несколько часов после предупреждения российского МИД о готовящихся информационных и военных провокациях со стороны Запада, в частности США, по украинской тематике. При этом никаких доказательств своих заявлений британское ведомство не привело. МИД России, комментируя заявление британского МИД, назвал его дезинформацией и еще одним свидетельством того, что именно страны НАТО во главе с англосаксами занимаются эскалацией напряженности вокруг Украины.
Мураев, который попал под российские санкции в 2018 году, в ответ на это заявил, что у его семьи "там арестованы активы", и как это все сочетается у британских спецслужб и Форин-офиса - "это вопрос к мистеру Бину".
Воскресное заявление МИД Великобритании о Мураеве - уже вторая за двое суток неувязка в суждениях британской дипломатии под руководством Лиз Трасс: в пятницу, выступая в аналитическом центре Института Лоуи в Сиднее, та заявила, что Украина пережила немало вторжений - "от монголов до татар". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после высказываний Трасс по Украине задалась вопросом об учебном заведении, выдавшем министру диплом.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно. При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.