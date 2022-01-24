https://ria.ru/20220124/podrostok-1769284209.html

В Омске арестовали подростка, подозреваемого в убийстве трех человек

В Омске арестовали подростка, подозреваемого в убийстве трех человек - РИА Новости, 24.01.2022

В Омске арестовали подростка, подозреваемого в убийстве трех человек

Куйбышевский районный суд Омска отправил под арест на два месяца 17-летнего парня, которого подозревают в убийстве 35-летней матери женщины, ее 10-летней дочери РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T16:36

2022-01-24T16:36

2022-01-24T18:36

происшествия

омск

павлоградский район

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ОМСК, 24 янв - РИА Новости. Куйбышевский районный суд Омска отправил под арест на два месяца 17-летнего парня, которого подозревают в убийстве 35-летней матери женщины, ее 10-летней дочери и 38-летнего сожителя, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.Утром 22 января стало известно, что в селе Юрьевка Павлоградского района зарезали семью - 38-летнего мужчину, его 35-летнюю сожительницу и 10-летнюю дочь женщины, страдающую ДЦП. После проведенного расследования, в убийстве заподозрили 14-летнюю дочь убитой, сообщившую об убийстве и ее 17-летнего парня."Куйбышевский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца для 17-летнего молодого человека, подозреваемого в убийстве трёх человек в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области", - сообщили в пресс-службе ведомства.После совершения преступления 14-летняя подозреваемая убежала из дома со своим 6-летним братом. Девочка рассказала соседям и полиции, что убийство совершил неизвестный мужчина. Но позже следователи смогли выяснить, что к преступлению может быть причастен молодой человек девушки, а убийство они спланировали заранее, потому что родители девочки были против их отношений."Следствие и суд мотивировали свое решение тем, что подростки подозреваются в совершении особо тяжкого преступления, вызвавшего широкий общественный резонанс ввиду своей дерзости и жестокости. Характер и обстоятельства содеянного, принятые меры по сокрытию следов преступления, позволяют сделать вывод о том, что они, находясь на свободе, могут оказать воздействие на малолетнего свидетеля с целью изменения им показаний, а также воспрепятствовать расследованию и скрыться от органов следствия и суда", - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.Следователи возбудили уголовное дело по статье убийство двух и более лиц. Расследование продолжается.

https://ria.ru/20220122/ubiystvo-1769042196.html

https://ria.ru/20220122/arest-1769038352.html

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Суд в Омске арестовал подростка, подозреваемого в убийстве трех человек Омский суд арестовал на 2 месяца 14-летнюю Анну, которая подговорила своего молодого человека расправиться с матерью и отчимом. 2022-01-24T16:36 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, омск, павлоградский район, следственный комитет россии (ск рф), россия