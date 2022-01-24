https://ria.ru/20220124/podozrevaemye-1769188111.html
В Омской области задержали подозреваемых в убийстве семьи
В Омской области задержали подозреваемых в убийстве семьи - РИА Новости, 24.01.2022
В Омской области задержали подозреваемых в убийстве семьи
Подозреваемые в убийстве семьи из трех человек в Омской области задержаны, ими оказались 14-летняя дочь погибшей женщины и ее 17-летний друг, они признали свою... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T06:09
2022-01-24T06:09
2022-01-24T10:06
происшествия
омская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Подозреваемые в убийстве семьи из трех человек в Омской области задержаны, ими оказались 14-летняя дочь погибшей женщины и ее 17-летний друг, они признали свою вину, сообщается на сайте регионального СК.О тройном убийстве в селе Юрьевка Павлоградского района стало известно утром 22 января. Неизвестный зарезал 38-летнего мужчину, его 35-летнюю сожительницу и ее 10--летнюю дочь.По версии следствия, девушка подговорила своего приятеля убить ее мать и отчима, которые были против их дружбы, из-за чего в семье возникла вражда. Молодой человек, по данным следователей, взял у своего знакомого штык-нож для забоя домашних животных и около двух часов ночи 22 января пробрался в дом жертв с заднего двора через открытую подругой дверь. Оказавшись внутри, он ударил ножом спящих взрослых и десятилетнюю девочку-инвалида, за которой подозреваемая не хотела ухаживать. После убийства девушка пошла к соседям, взяв с собой шестилетнего брата. Она заявила, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей. Во время составления фоторобота подозреваемая соврала полицейским о его внешности.Полицейские полтора дня опрашивали жителей села и обходили дворы, чтобы найти неизвестного мужчину с бородой по составленному фотороботу. Однако, тщательно осмотрев место происшествия и проанализировав показания и поведение девочки, сыщики усомнились в ее словах. Для проверки первоначальных показаний провели следственные действия, которые подтвердили, что подросток скрывает обстоятельства убийства, а также личность преступника. Методическую помощь в подготовке и проведении повторного допроса школьницы и ее товарища оказали криминалисты ГУ криминалистики.Следствие намерено добиться ареста задержанных. Обстоятельства и мотивы преступления продолжают устанавливаться.
https://ria.ru/20220122/ubiystvo-1769042196.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)
06:09 24.01.2022 (обновлено: 10:06 24.01.2022)
В Омской области задержали подозреваемых в убийстве семьи
В убийстве семьи в Омской области сознались 14-летняя дочь погибшей и ее 17-летний друг
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости.
Подозреваемые в убийстве семьи из трех человек в Омской области задержаны, ими оказались 14-летняя дочь погибшей женщины и ее 17-летний друг, они признали свою вину, сообщается
на сайте регионального СК.
О тройном убийстве в селе Юрьевка Павлоградского района стало известно утром 22 января. Неизвестный зарезал 38-летнего мужчину, его 35-летнюю сожительницу и ее 10--летнюю дочь.
"В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что к преступлению причастны 14-летняя дочь погибшей женщины и 17-летний друг дочери. Подозреваемые задержаны", - говорится в сообщении.
По версии следствия, девушка подговорила своего приятеля убить ее мать и отчима, которые были против их дружбы, из-за чего в семье возникла вражда. Молодой человек, по данным следователей, взял у своего знакомого штык-нож для забоя домашних животных и около двух часов ночи 22 января пробрался в дом жертв с заднего двора через открытую подругой дверь.
Оказавшись внутри, он ударил ножом спящих взрослых и десятилетнюю девочку-инвалида, за которой подозреваемая не хотела ухаживать. После убийства девушка пошла к соседям, взяв с собой шестилетнего брата. Она заявила, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей. Во время составления фоторобота подозреваемая соврала полицейским о его внешности.
Полицейские полтора дня опрашивали жителей села и обходили дворы, чтобы найти неизвестного мужчину с бородой по составленному фотороботу. Однако, тщательно осмотрев место происшествия и проанализировав показания и поведение девочки, сыщики усомнились в ее словах. Для проверки первоначальных показаний провели следственные действия, которые подтвердили, что подросток скрывает обстоятельства убийства, а также личность преступника. Методическую помощь в подготовке и проведении повторного допроса школьницы и ее товарища оказали криминалисты ГУ криминалистики.
"На допросах подростки сознались в содеянном, 17-летний подозреваемый подробно рассказал о случившемся на проверке показаний на месте, а также выдал выкинутый им в сугроб по дороге нож — орудие убийства и спрятанную окровавленную одежду, в которой он был в момент убийства", — рассказали в СК.
Следствие намерено добиться ареста задержанных. Обстоятельства и мотивы преступления продолжают устанавливаться.