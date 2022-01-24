https://ria.ru/20220124/podozrevaemye-1769188111.html

В Омской области задержали подозреваемых в убийстве семьи

В Омской области задержали подозреваемых в убийстве семьи - РИА Новости, 24.01.2022

В Омской области задержали подозреваемых в убийстве семьи

Подозреваемые в убийстве семьи из трех человек в Омской области задержаны, ими оказались 14-летняя дочь погибшей женщины и ее 17-летний друг, они признали свою... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T06:09

2022-01-24T06:09

2022-01-24T10:06

происшествия

омская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Подозреваемые в убийстве семьи из трех человек в Омской области задержаны, ими оказались 14-летняя дочь погибшей женщины и ее 17-летний друг, они признали свою вину, сообщается на сайте регионального СК.О тройном убийстве в селе Юрьевка Павлоградского района стало известно утром 22 января. Неизвестный зарезал 38-летнего мужчину, его 35-летнюю сожительницу и ее 10--летнюю дочь.По версии следствия, девушка подговорила своего приятеля убить ее мать и отчима, которые были против их дружбы, из-за чего в семье возникла вражда. Молодой человек, по данным следователей, взял у своего знакомого штык-нож для забоя домашних животных и около двух часов ночи 22 января пробрался в дом жертв с заднего двора через открытую подругой дверь. Оказавшись внутри, он ударил ножом спящих взрослых и десятилетнюю девочку-инвалида, за которой подозреваемая не хотела ухаживать. После убийства девушка пошла к соседям, взяв с собой шестилетнего брата. Она заявила, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей. Во время составления фоторобота подозреваемая соврала полицейским о его внешности.Полицейские полтора дня опрашивали жителей села и обходили дворы, чтобы найти неизвестного мужчину с бородой по составленному фотороботу. Однако, тщательно осмотрев место происшествия и проанализировав показания и поведение девочки, сыщики усомнились в ее словах. Для проверки первоначальных показаний провели следственные действия, которые подтвердили, что подросток скрывает обстоятельства убийства, а также личность преступника. Методическую помощь в подготовке и проведении повторного допроса школьницы и ее товарища оказали криминалисты ГУ криминалистики.Следствие намерено добиться ареста задержанных. Обстоятельства и мотивы преступления продолжают устанавливаться.

https://ria.ru/20220122/ubiystvo-1769042196.html

омская область

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происшествия, омская область, следственный комитет россии (ск рф)