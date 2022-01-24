https://ria.ru/20220124/platezh-1769205249.html
Доля безналичных платежей в России в 2021 году побила рекорд
Доля безналичных платежей в России в 2021 году побила рекорд - РИА Новости, 24.01.2022
Доля безналичных платежей в России в 2021 году побила рекорд
Доля безналичных платежей в России по итогам 2021 года достигла нового рекорда, увеличившись за год на 5,2 процентного пункта - до 59,3%, при этом по итогам... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T10:22
2022-01-24T10:22
2022-01-24T10:22
экономика
сбербанк россии
ненецкий автономный округ
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Доля безналичных платежей в России по итогам 2021 года достигла нового рекорда, увеличившись за год на 5,2 процентного пункта - до 59,3%, при этом по итогам четвертого квартала впервые превысила 60%, говорится в исследовании лаборатории "СберИндекс" и оператора фискальных данных "Платформа ОФД"."В 2021 году были обновлены все рекорды по уровню проникновения безналичных платежей в России. Доля безналичных расходных операций за год составила 59,3%, а по итогам четвертого квартала впервые превысила 60%", - сообщается в исследовании. При этом доля безналичных платежей по итогам 2020 года составляла 54,1%.Наиболее "безналичными" регионами страны в четвертом квартале стали Ненецкий автономный округ (73,9%), Республики Саха (68,9%) и Карелия (68,8%), а лидером по увеличению доли безналичного оборота - Тыва, где рост составил 8,4 процентного пункта за год.Отмечается, что продолжает активно расти доля безналичного торгового оборота на Северном Кавказе. В Северной Осетии и Кабардино-Балкарии прирост по сравнению с октябрем-декабрем 2020 года составил 6,1 и 5,6 процентного пункта соответственно.По данным "Платформы ОФД", онлайн-продажи активно осваивает продовольственная розница, что обеспечивает и рост безналичных расходов в этом секторе, особенно в крупных и сетевых магазинах. Фастфуд, кафе и рестораны следуют за потребителем в e-com, развивая онлайн-торговлю, обеспечивая быструю доставку своих блюд и, конечно, предоставляя удобство оплаты безналичными способами.Исключением из общего тренда по-прежнему являются сегменты "Строительные товары", где доля безналичных платежей держится вблизи 56-57% уже более года, и "Электроника", где показатель за год сократился на 3,2 процентного пункта - до 65,6%.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сбербанк россии, ненецкий автономный округ, россия
Доля безналичных платежей в России в 2021 году побила рекорд
Доля безналичных платежей в России в 2021 году достигла рекордных 59,3 процента
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Доля безналичных платежей в России по итогам 2021 года достигла нового рекорда, увеличившись за год на 5,2 процентного пункта - до 59,3%, при этом по итогам четвертого квартала впервые превысила 60%, говорится в исследовании лаборатории "СберИндекс" и оператора фискальных данных "Платформа ОФД".
"В 2021 году были обновлены все рекорды по уровню проникновения безналичных платежей в России. Доля безналичных расходных операций за год составила 59,3%, а по итогам четвертого квартала впервые превысила 60%", - сообщается в исследовании. При этом доля безналичных платежей по итогам 2020 года составляла 54,1%.
Наиболее "безналичными" регионами страны в четвертом квартале стали Ненецкий автономный округ
(73,9%), Республики Саха
(68,9%) и Карелия (68,8%), а лидером по увеличению доли безналичного оборота - Тыва, где рост составил 8,4 процентного пункта за год.
Отмечается, что продолжает активно расти доля безналичного торгового оборота на Северном Кавказе
. В Северной Осетии и Кабардино-Балкарии прирост по сравнению с октябрем-декабрем 2020 года составил 6,1 и 5,6 процентного пункта соответственно.
По данным "Платформы ОФД", онлайн-продажи активно осваивает продовольственная розница, что обеспечивает и рост безналичных расходов в этом секторе, особенно в крупных и сетевых магазинах. Фастфуд, кафе и рестораны следуют за потребителем в e-com, развивая онлайн-торговлю, обеспечивая быструю доставку своих блюд и, конечно, предоставляя удобство оплаты безналичными способами.
Исключением из общего тренда по-прежнему являются сегменты "Строительные товары", где доля безналичных платежей держится вблизи 56-57% уже более года, и "Электроника", где показатель за год сократился на 3,2 процентного пункта - до 65,6%.