https://ria.ru/20220124/peskov-1769264812.html
Песков прокомментировал обвинения Кадырова в адрес Каляпина
Песков прокомментировал обвинения Кадырова в адрес Каляпина - РИА Новости, 24.01.2022
Песков прокомментировал обвинения Кадырова в адрес Каляпина
Если есть прямые угрозы глава Чечни Рамзана Кадырова в адрес члена СПЧ и журналиста, то надо разбираться, у этих людей есть право защищать свою репутацию в... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T14:59
2022-01-24T14:59
2022-01-24T15:08
общество
дмитрий песков
игорь каляпин
елена милашина
комитет против пыток
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Если есть прямые угрозы глава Чечни Рамзана Кадырова в адрес члена СПЧ и журналиста, то надо разбираться, у этих людей есть право защищать свою репутацию в суде, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной с семьей бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, заявил, что "террористами для меня являются" член СПЧ, руководитель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, "которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Он также призвал правоохранительные органы задержать "этих пособников террористов". Каляпин назвал обвинения в терроризме "любимым обзывательством" Кадырова, а высказывания главы Чечни "на эмоциях" связал с деятельностью оппозиционного Telegram-канала, в котором, по оценке правозащитника, действительно публикуются "оскорбительные и мерзкие вещи". Комментариями Милашиной и правоохранителей РИА Новости пока не располагает."По уничтожению здесь нужно разбираться с заявлениями, там если прямые прям угрозы в отношении журналистов и в отношении упомянутого члена президентского Совета. Да, действительно, он употребляет слово "пособников террористов" в отношении этих людей - это его право, и право этих людей защищать свою честь и достоинство. Здесь все-таки мы должны основываться на том, что мы живем в правовом государстве", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что каждый гражданин РФ имеет законные права, в том числе право реагировать на заявления, опровергая их, "либо используя какие-то другие судебные варианты в плане защиты своей чести и достоинства".Песков отметил, что в Кремле "предпочли бы никак не комментировать и не вмешиваться" в предысторию и в "выяснение этих отношений", добавил, что сказать можно только по правовой стороне дела.Он уточнил, что в Кремле не знают, обращались ли конкретно члены семьи в правоохранительные органы, которые обеспечивают и защищают права и безопасность граждан.Говоря о журналистах и членах президентского Совета по правам человека, пресс-секретарь главы государства отметил, что "какие-либо заявления в их адрес в данном случае могут быть только выражением личного мнения автора этих заявлений". Он обратил внимание, что признать их террористами де-юре может исключительно суд."Таких признаний, насколько нам известно, не было и нет на настоящее время", - добавил Песков.
https://ria.ru/20220124/kadyrov-1769228342.html
https://ria.ru/20220124/kalyapin-1769235526.html
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общество, дмитрий песков, игорь каляпин, елена милашина, комитет против пыток, россия
14:59 24.01.2022 (обновлено: 15:08 24.01.2022)
Песков прокомментировал обвинения Кадырова в адрес Каляпина
Пресс-секретарь президента Песков: Каляпин и Милашина могут защитить свою честь в суде
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Если есть прямые угрозы глава Чечни Рамзана Кадырова в адрес члена СПЧ и журналиста, то надо разбираться, у этих людей есть право защищать свою репутацию в суде, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной с семьей бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, заявил, что "террористами для меня являются" член СПЧ, руководитель "Комитета против пыток
" Игорь Каляпин
и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина
, "которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Он также призвал правоохранительные органы задержать "этих пособников террористов". Каляпин назвал обвинения в терроризме "любимым обзывательством" Кадырова, а высказывания главы Чечни "на эмоциях" связал с деятельностью оппозиционного Telegram-канала, в котором, по оценке правозащитника, действительно публикуются "оскорбительные и мерзкие вещи". Комментариями Милашиной и правоохранителей РИА Новости пока не располагает.
"По уничтожению здесь нужно разбираться с заявлениями, там если прямые прям угрозы в отношении журналистов и в отношении упомянутого члена президентского Совета. Да, действительно, он употребляет слово "пособников террористов" в отношении этих людей - это его право, и право этих людей защищать свою честь и достоинство. Здесь все-таки мы должны основываться на том, что мы живем в правовом государстве", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что каждый гражданин РФ имеет законные права, в том числе право реагировать на заявления, опровергая их, "либо используя какие-то другие судебные варианты в плане защиты своей чести и достоинства".
Песков отметил, что в Кремле "предпочли бы никак не комментировать и не вмешиваться" в предысторию и в "выяснение этих отношений", добавил, что сказать можно только по правовой стороне дела.
Он уточнил, что в Кремле не знают, обращались ли конкретно члены семьи в правоохранительные органы, которые обеспечивают и защищают права и безопасность граждан.
"И если представители семьи или члены семьи обращались к этим органам и, с их точки зрения, имеет место какое-то бездействие или неверное, с их точки зрения, действие правоохранительных органов, они также имеют право обращаться в органы прокуратуры или в генеральную прокуратуру - единственное ведомство, которое занимается вопросами законности действия всех силовых подразделений. Нам неизвестно, имело ли место подобные обращения со стороны упомянутой вами семьи", - отметил Песков.
Говоря о журналистах и членах президентского Совета по правам человека, пресс-секретарь главы государства отметил, что "какие-либо заявления в их адрес в данном случае могут быть только выражением личного мнения автора этих заявлений". Он обратил внимание, что признать их террористами де-юре может исключительно суд.
"Таких признаний, насколько нам известно, не было и нет на настоящее время", - добавил Песков.