https://ria.ru/20220124/peskov-1769264812.html

Песков прокомментировал обвинения Кадырова в адрес Каляпина

Песков прокомментировал обвинения Кадырова в адрес Каляпина - РИА Новости, 24.01.2022

Песков прокомментировал обвинения Кадырова в адрес Каляпина

Если есть прямые угрозы глава Чечни Рамзана Кадырова в адрес члена СПЧ и журналиста, то надо разбираться, у этих людей есть право защищать свою репутацию в... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T14:59

2022-01-24T14:59

2022-01-24T15:08

общество

дмитрий песков

игорь каляпин

елена милашина

комитет против пыток

россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Если есть прямые угрозы глава Чечни Рамзана Кадырова в адрес члена СПЧ и журналиста, то надо разбираться, у этих людей есть право защищать свою репутацию в суде, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Кадыров, высказываясь относительно ситуации, связанной с семьей бывшего судьи Чечни Сайди Янгулбаева, заявил, что "террористами для меня являются" член СПЧ, руководитель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин и журналистка "Новой газеты" Елена Милашина, "которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение". Он также призвал правоохранительные органы задержать "этих пособников террористов". Каляпин назвал обвинения в терроризме "любимым обзывательством" Кадырова, а высказывания главы Чечни "на эмоциях" связал с деятельностью оппозиционного Telegram-канала, в котором, по оценке правозащитника, действительно публикуются "оскорбительные и мерзкие вещи". Комментариями Милашиной и правоохранителей РИА Новости пока не располагает."По уничтожению здесь нужно разбираться с заявлениями, там если прямые прям угрозы в отношении журналистов и в отношении упомянутого члена президентского Совета. Да, действительно, он употребляет слово "пособников террористов" в отношении этих людей - это его право, и право этих людей защищать свою честь и достоинство. Здесь все-таки мы должны основываться на том, что мы живем в правовом государстве", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что каждый гражданин РФ имеет законные права, в том числе право реагировать на заявления, опровергая их, "либо используя какие-то другие судебные варианты в плане защиты своей чести и достоинства".Песков отметил, что в Кремле "предпочли бы никак не комментировать и не вмешиваться" в предысторию и в "выяснение этих отношений", добавил, что сказать можно только по правовой стороне дела.Он уточнил, что в Кремле не знают, обращались ли конкретно члены семьи в правоохранительные органы, которые обеспечивают и защищают права и безопасность граждан.Говоря о журналистах и членах президентского Совета по правам человека, пресс-секретарь главы государства отметил, что "какие-либо заявления в их адрес в данном случае могут быть только выражением личного мнения автора этих заявлений". Он обратил внимание, что признать их террористами де-юре может исключительно суд."Таких признаний, насколько нам известно, не было и нет на настоящее время", - добавил Песков.

https://ria.ru/20220124/kadyrov-1769228342.html

https://ria.ru/20220124/kalyapin-1769235526.html

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общество, дмитрий песков, игорь каляпин, елена милашина, комитет против пыток, россия