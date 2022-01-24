https://ria.ru/20220124/peskov-1769259788.html

В Кремле назвали причину эскалации напряженности вокруг Украины

В Кремле назвали причину эскалации напряженности вокруг Украины - РИА Новости, 24.01.2022

В Кремле назвали причину эскалации напряженности вокруг Украины

Причина обострения ситуации вокруг Украины кроется в действиях Брюсселя и Вашингтона, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T14:40

2022-01-24T14:40

2022-01-24T15:42

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нато

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Причина обострения ситуации вокруг Украины кроется в действиях Брюсселя и Вашингтона, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Мы в целом констатируем, <...> что эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают Соединенные Штаты Америки и НАТО. Говоря об информационной деятельности, я имею в виду ту информационную истерику, свидетелями которой мы являемся", — прокомментировал он сообщения о возможной эвакуации семей сотрудников посольства США на Украине.Представитель Кремля отметил, что все происходящее "обрамлено огромным количеством ложной информации"."Просто ложью. Я имею в виду те самые фейки", — сказал он.Представитель Кремля также напомнил, что буквально несколько дней назад был вброс о том, что это Россия якобы эвакуирует своих дипломатов с Украины.Он подчеркнул, что "все это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия".Ранее страны НАТО сообщили, что перебросят в Восточную Европу истребители и корабли из-за ситуации на Украине.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения". Российская сторона не раз их опровергала и подчеркивала, что такие заявления используются для наращивания войск Североатлантического блока у ее границ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220124/nato-1769247775.html

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769257715.html

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в мире, украина, сша, дмитрий песков, нато, ситуация в днр и лнр, россия