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В Кремле назвали причину эскалации напряженности вокруг Украины
В Кремле назвали причину эскалации напряженности вокруг Украины - РИА Новости, 24.01.2022
В Кремле назвали причину эскалации напряженности вокруг Украины
Причина обострения ситуации вокруг Украины кроется в действиях Брюсселя и Вашингтона, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T14:40
2022-01-24T15:42
в мире
украина
сша
дмитрий песков
нато
ситуация в днр и лнр
россия
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Причина обострения ситуации вокруг Украины кроется в действиях Брюсселя и Вашингтона, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков."Мы в целом констатируем, &lt;...&gt; что эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают Соединенные Штаты Америки и НАТО. Говоря об информационной деятельности, я имею в виду ту информационную истерику, свидетелями которой мы являемся", — прокомментировал он сообщения о возможной эвакуации семей сотрудников посольства США на Украине.Представитель Кремля отметил, что все происходящее "обрамлено огромным количеством ложной информации"."Просто ложью. Я имею в виду те самые фейки", — сказал он.Представитель Кремля также напомнил, что буквально несколько дней назад был вброс о том, что это Россия якобы эвакуирует своих дипломатов с Украины.Он подчеркнул, что "все это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия".Ранее страны НАТО сообщили, что перебросят в Восточную Европу истребители и корабли из-за ситуации на Украине.В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения". Российская сторона не раз их опровергала и подчеркивала, что такие заявления используются для наращивания войск Североатлантического блока у ее границ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220124/nato-1769247775.html
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в мире, украина, сша, дмитрий песков, нато, ситуация в днр и лнр, россия
14:40 24.01.2022 (обновлено: 15:42 24.01.2022)
 
В Кремле назвали причину эскалации напряженности вокруг Украины

Пресс-секретарь президента Песков: эскалация вокруг Украины происходит не из-за России

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента России — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Причина обострения ситуации вокруг Украины кроется в действиях Брюсселя и Вашингтона, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Мы в целом констатируем, <...> что эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают Соединенные Штаты Америки и НАТО. Говоря об информационной деятельности, я имею в виду ту информационную истерику, свидетелями которой мы являемся", — прокомментировал он сообщения о возможной эвакуации семей сотрудников посольства США на Украине.
Представитель Кремля отметил, что все происходящее "обрамлено огромным количеством ложной информации".
"Просто ложью. Я имею в виду те самые фейки", — сказал он.
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Представитель Кремля также напомнил, что буквально несколько дней назад был вброс о том, что это Россия якобы эвакуирует своих дипломатов с Украины.
"Был виток истерики. Но в итоге это все свелось к рекомендации Госдепа. Что касается конкретных действий, мы видим с вами заявления, которые публикует Североатлантический альянс об увеличении контингента и стягивании сил и средств на восточный фланг. Все это приводит к тому, что напряженность растет", — сказал Песков.
Он подчеркнул, что "все это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия".
Ранее страны НАТО сообщили, что перебросят в Восточную Европу истребители и корабли из-за ситуации на Украине.
В последние месяцы в западных СМИ все чаще стали появляться сообщения о подготовке Москвой "вторжения". Российская сторона не раз их опровергала и подчеркивала, что такие заявления используются для наращивания войск Североатлантического блока у ее границ.
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