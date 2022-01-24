https://ria.ru/20220124/peru-1769212850.html

Туристов эвакуируют из Мачу-Пикчу из-за схода селя

Туристов эвакуируют из Мачу-Пикчу из-за схода селя - РИА Новости, 24.01.2022

Туристов эвакуируют из Мачу-Пикчу из-за схода селя

Власти муниципалитета Мачу-Пикчу в Перу, где расположен всемирно известный древний город инков, проводят эвакуацию туристов после схода селевого потока,... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T11:29

2022-01-24T11:29

2022-01-24T11:29

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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 янв — РИА Новости. Власти муниципалитета Мачу-Пикчу в Перу, где расположен всемирно известный древний город инков, проводят эвакуацию туристов после схода селевого потока, сообщает агентство Andina."Продолжается эвакуация отдыхающих и перемещение жителей в другие места, также идут работы по удалению мусора, грязи и камней", — отмечается в релизе.Сейчас район уже покинули свыше 850 туристов. Движение поездов по направлению к Мачу-Пикчу приостановлено. Город инков и ведущая к нему древняя дорога в результате схода селя не пострадали.Пропал один местный житель, его поиски продолжаются.Мачу-Пикчу — крепость древней Америки, находящаяся в современном Перу, ее часто называют "потерянным городом инков". Включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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