https://ria.ru/20220124/peru-1769212850.html
Туристов эвакуируют из Мачу-Пикчу из-за схода селя
Туристов эвакуируют из Мачу-Пикчу из-за схода селя - РИА Новости, 24.01.2022
Туристов эвакуируют из Мачу-Пикчу из-за схода селя
Власти муниципалитета Мачу-Пикчу в Перу, где расположен всемирно известный древний город инков, проводят эвакуацию туристов после схода селевого потока,... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:29
2022-01-24T11:29
2022-01-24T11:29
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БУЭНОС-АЙРЕС, 24 янв — РИА Новости. Власти муниципалитета Мачу-Пикчу в Перу, где расположен всемирно известный древний город инков, проводят эвакуацию туристов после схода селевого потока, сообщает агентство Andina."Продолжается эвакуация отдыхающих и перемещение жителей в другие места, также идут работы по удалению мусора, грязи и камней", — отмечается в релизе.Сейчас район уже покинули свыше 850 туристов. Движение поездов по направлению к Мачу-Пикчу приостановлено. Город инков и ведущая к нему древняя дорога в результате схода селя не пострадали.Пропал один местный житель, его поиски продолжаются.Мачу-Пикчу — крепость древней Америки, находящаяся в современном Перу, ее часто называют "потерянным городом инков". Включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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мачу-пикчу, сша, перу, юнеско, новости - туризм, поезда, туристы, туризм
Туристов эвакуируют из Мачу-Пикчу из-за схода селя
Власти района Мачу-Пикчу в Перу эвакуируют туристов и жителей из-за схода селевого потока
БУЭНОС-АЙРЕС, 24 янв — РИА Новости. Власти муниципалитета Мачу-Пикчу в Перу, где расположен всемирно известный древний город инков, проводят эвакуацию туристов после схода селевого потока, сообщает агентство Andina.
"Продолжается эвакуация отдыхающих и перемещение жителей в другие места, также идут работы по удалению мусора, грязи и камней", — отмечается в релизе.
Сейчас район уже покинули свыше 850 туристов. Движение поездов по направлению к Мачу-Пикчу приостановлено. Город инков и ведущая к нему древняя дорога в результате схода селя не пострадали.
Пропал один местный житель, его поиски продолжаются.
Мачу-Пикчу — крепость древней Америки, находящаяся в современном Перу, ее часто называют "потерянным городом инков". Включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.