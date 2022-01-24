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Пермячке дали условный срок за попытку отбить пьяного сына у полицейских
Пермячке дали условный срок за попытку отбить пьяного сына у полицейских - РИА Новости, 24.01.2022
Пермячке дали условный срок за попытку отбить пьяного сына у полицейских
Жительница Пермского края напала на полицейских, решивших задержать ее пьяного сына, который нецензурно ругался в общественном месте, суд назначил ей два года... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T18:35
2022-01-24T18:35
происшествия
краснокамск
пермский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ПЕРМЬ, 24 янв - РИА Новости. Жительница Пермского края напала на полицейских, решивших задержать ее пьяного сына, который нецензурно ругался в общественном месте, суд назначил ей два года лишения свободы условно, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.По данным ведомства, 28 мая 2021 года полицейские решили задержать 23-летнего жителя города Краснокамска, который был пьян и нецензурно выражался в общественном месте. Стражи порядка предложили нарушителю пройти в отдел для составления протокола об административном правонарушении, однако тот отказался и применил насилие к представителям власти. Тем временем в события похожим образом вмешалась 42-летняя мать дебошира - одного из полицейских она пнула по ноге, а другого ударила рукой по шее.Обоим нарушителям предъявили обвинение по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей)."Осужденная приговорена к двум годам лишения свободы условно", - говорится в сообщении.Уточняется, что ее сыну назначено наказание в виде исправительных работ сроком один год, с удержанием 10% зарплаты ежемесячно.
https://ria.ru/20211204/bashkiriya-1762181114.html
https://ria.ru/20211203/politsiya-1762070213.html
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происшествия, краснокамск, пермский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии), следственный комитет россии (ск рф), россия
18:35 24.01.2022
 
Пермячке дали условный срок за попытку отбить пьяного сына у полицейских

Жительнице Перми, пытавшейся отбить пьяного сына у полицейских, дали два года условно

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ПЕРМЬ, 24 янв - РИА Новости. Жительница Пермского края напала на полицейских, решивших задержать ее пьяного сына, который нецензурно ругался в общественном месте, суд назначил ей два года лишения свободы условно, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
По данным ведомства, 28 мая 2021 года полицейские решили задержать 23-летнего жителя города Краснокамска, который был пьян и нецензурно выражался в общественном месте. Стражи порядка предложили нарушителю пройти в отдел для составления протокола об административном правонарушении, однако тот отказался и применил насилие к представителям власти. Тем временем в события похожим образом вмешалась 42-летняя мать дебошира - одного из полицейских она пнула по ноге, а другого ударила рукой по шее.
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Обоим нарушителям предъявили обвинение по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
"Осужденная приговорена к двум годам лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ее сыну назначено наказание в виде исправительных работ сроком один год, с удержанием 10% зарплаты ежемесячно.
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