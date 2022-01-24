Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220124/perevorot-1769314361.html
Москва обеспокоена осложнением ситуации в Буркина-Фасо, заявил МИД
Москва обеспокоена осложнением ситуации в Буркина-Фасо, заявил МИД - РИА Новости, 24.01.2022
Москва обеспокоена осложнением ситуации в Буркина-Фасо, заявил МИД
Москва обеспокоена осложнением ситуации в Буркина-Фасо, внимательно следит за ее развитием, рассчитывает на скорейшую стабилизацию. Граждане России в ходе... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T19:16
2022-01-24T19:40
в мире
уагадугу
буркина-фасо
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769233111_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_46e01d8718adcab9067b9f5ab39bc641.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва обеспокоена осложнением ситуации в Буркина-Фасо, внимательно следит за ее развитием, рассчитывает на скорейшую стабилизацию. Граждане России в ходе протестных акций не пострадали, сообщил МИД России, комментируя военный переворот в стране.По поступающей информации, 24 января президент Буркина-Фасо отстранен от власти группой буркинийских военнослужащих и в настоящее время содержится на территории одного из гарнизонов в городе Уагадугу, отмечает ведомство."В Москве обеспокоены существенным осложнением внутриполитической обстановки в этой дружественной нам африканской стране. Продолжаем внимательно следить за развитием ситуации, рассчитываем на ее скорейшую стабилизацию", - говорится в сообщении министерства."По имеющимся сведениям, граждане Российской Федерации в ходе протестных акций и столкновений с полицией не пострадали. Рекомендуем россиянам временно воздержаться от поездок в Буркина-Фасо, не вызванных острой необходимостью", - говорится в заявлении ведомства.Ранее панафриканский портал LSI Africa сообщал, что семья президента страны Рока Марка Каборе покинула Буркина-Фасо. Военные мятежники, по данным СМИ, потребовали отставки президента. Сам лидер якобы находился под охраной сил жандармерии. Очевидцы сообщали СМИ, что в воскресенье вечером близ резиденции президента была слышна стрельба, а также были замечены вертолеты в небе.По данным СМИ, предполагаемые военные мятежники в Буркина-Фасо освободили из тюрьмы генерала Жильбера Дьендере, которого власти в 2015 году осудили за попытку переворота.
https://ria.ru/20220124/general-1769188756.html
уагадугу
буркина-фасо
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/18/1769233111_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_18e10896fb556a61f30c2d93fb43dae1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, уагадугу, буркина-фасо, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
19:16 24.01.2022 (обновлено: 19:40 24.01.2022)
 
Москва обеспокоена осложнением ситуации в Буркина-Фасо, заявил МИД

МИД: Москва обеспокоена военным переворотом в Буркина-Фасо, ни один россиянин не пострадал

© AFP 2022 / Olympia de Maismont Протесты в Уагадугу, Буркина-Фасо
Протесты в Уагадугу, Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AFP 2022 / Olympia de Maismont
Протесты в Уагадугу, Буркина-Фасо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва обеспокоена осложнением ситуации в Буркина-Фасо, внимательно следит за ее развитием, рассчитывает на скорейшую стабилизацию. Граждане России в ходе протестных акций не пострадали, сообщил МИД России, комментируя военный переворот в стране.
По поступающей информации, 24 января президент Буркина-Фасо отстранен от власти группой буркинийских военнослужащих и в настоящее время содержится на территории одного из гарнизонов в городе Уагадугу, отмечает ведомство.
"В Москве обеспокоены существенным осложнением внутриполитической обстановки в этой дружественной нам африканской стране. Продолжаем внимательно следить за развитием ситуации, рассчитываем на ее скорейшую стабилизацию", - говорится в сообщении министерства.
"По имеющимся сведениям, граждане Российской Федерации в ходе протестных акций и столкновений с полицией не пострадали. Рекомендуем россиянам временно воздержаться от поездок в Буркина-Фасо, не вызванных острой необходимостью", - говорится в заявлении ведомства.
Ранее панафриканский портал LSI Africa сообщал, что семья президента страны Рока Марка Каборе покинула Буркина-Фасо. Военные мятежники, по данным СМИ, потребовали отставки президента. Сам лидер якобы находился под охраной сил жандармерии. Очевидцы сообщали СМИ, что в воскресенье вечером близ резиденции президента была слышна стрельба, а также были замечены вертолеты в небе.
По данным СМИ, предполагаемые военные мятежники в Буркина-Фасо освободили из тюрьмы генерала Жильбера Дьендере, которого власти в 2015 году осудили за попытку переворота.
Генерал Буркина-Фасо Жильбер Дьендере - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
06:35
СМИ: мятежники в Буркина-Фасо освободили осужденного генерала
 
В миреУагадугуБуркина-ФасоМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:11Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерами
01:05Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и Британией
01:02Пушков указал на важную деталь в действиях Киева
01:01В Испании предупредили об опасности украинских неонацистов
01:00Министр обороны Украины призвал не сеять панику
00:56Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН
00:54Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину
00:51СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
23:49Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно
23:41США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России
23:37Пентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на Украину
23:31Псаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
Лента новостейМолния
Байден провел видеоконференцию с европейскими лидерамиКулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и БританиейПушков указал на важную деталь в действиях КиеваВ Испании предупредили об опасности украинских неонацистовМинистр обороны Украины призвал не сеять паникуИран погасил необходимую часть задолженности перед ООННидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть УкраинуСМИ: МИД Канады подвергся кибератакеТелескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское мореПервый тур выборов президента Италии завершился безрезультатноСША заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения РоссииПентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на УкраинуПсаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР