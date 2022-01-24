https://ria.ru/20220124/perevorot-1769314361.html

Москва обеспокоена осложнением ситуации в Буркина-Фасо, заявил МИД

Москва обеспокоена осложнением ситуации в Буркина-Фасо, заявил МИД - РИА Новости, 24.01.2022

Москва обеспокоена осложнением ситуации в Буркина-Фасо, заявил МИД

Москва обеспокоена осложнением ситуации в Буркина-Фасо, внимательно следит за ее развитием, рассчитывает на скорейшую стабилизацию. Граждане России в ходе... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T19:16

2022-01-24T19:16

2022-01-24T19:40

в мире

уагадугу

буркина-фасо

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва обеспокоена осложнением ситуации в Буркина-Фасо, внимательно следит за ее развитием, рассчитывает на скорейшую стабилизацию. Граждане России в ходе протестных акций не пострадали, сообщил МИД России, комментируя военный переворот в стране.По поступающей информации, 24 января президент Буркина-Фасо отстранен от власти группой буркинийских военнослужащих и в настоящее время содержится на территории одного из гарнизонов в городе Уагадугу, отмечает ведомство."В Москве обеспокоены существенным осложнением внутриполитической обстановки в этой дружественной нам африканской стране. Продолжаем внимательно следить за развитием ситуации, рассчитываем на ее скорейшую стабилизацию", - говорится в сообщении министерства."По имеющимся сведениям, граждане Российской Федерации в ходе протестных акций и столкновений с полицией не пострадали. Рекомендуем россиянам временно воздержаться от поездок в Буркина-Фасо, не вызванных острой необходимостью", - говорится в заявлении ведомства.Ранее панафриканский портал LSI Africa сообщал, что семья президента страны Рока Марка Каборе покинула Буркина-Фасо. Военные мятежники, по данным СМИ, потребовали отставки президента. Сам лидер якобы находился под охраной сил жандармерии. Очевидцы сообщали СМИ, что в воскресенье вечером близ резиденции президента была слышна стрельба, а также были замечены вертолеты в небе.По данным СМИ, предполагаемые военные мятежники в Буркина-Фасо освободили из тюрьмы генерала Жильбера Дьендере, которого власти в 2015 году осудили за попытку переворота.

https://ria.ru/20220124/general-1769188756.html

уагадугу

буркина-фасо

москва

россия

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в мире, уагадугу, буркина-фасо, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия