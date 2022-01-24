https://ria.ru/20220124/peregovory-1769306194.html
Постпред США заявила, что Вашингтон заинтересован в переговорах с Москвой
Постпред США заявила, что Вашингтон заинтересован в переговорах с Москвой - РИА Новости, 24.01.2022
Постпред США заявила, что Вашингтон заинтересован в переговорах с Москвой
США заинтересованы в поиске решения с Россией за столом переговоров, а не в ходе полномасштабной конфронтации, заявила на брифинге постпред США при ООН Линда... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T18:40
2022-01-24T18:40
2022-01-24T18:50
в мире
сша
оон
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_a75eb7b7bceb6de7a357a6a0d4011ae7.jpg
ООН, 24 янв – РИА Новости. США заинтересованы в поиске решения с Россией за столом переговоров, а не в ходе полномасштабной конфронтации, заявила на брифинге постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."Мы хотим найти решение за столом переговоров, а не в ходе полномасштабной конфронтации", - сказала Томас-Гринфилд."Мы сфокусированы на поиске дипломатического решения. Мы продолжаем взаимодействовать с союзниками. Мы надеемся, что мы достигнем деэскалации", - добавила она. Однако, по ее словам, если Россия "пойдет на конфронтацию" США ответят агрессивно. "В том, что касается санкций на их экономику, это повлияет… они коснутся лидеров и это вынудить их вернуться назад к дипломатическим переговорам", - добавила она.
https://ria.ru/20220124/ukraina-1769287644.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_5c712d2f1dee3d6f6336f736b09648dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, оон, россия
18:40 24.01.2022 (обновлено: 18:50 24.01.2022)
Постпред США заявила, что Вашингтон заинтересован в переговорах с Москвой
Постпред США Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон заинтересован в переговорах с Москвой