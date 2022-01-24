https://ria.ru/20220124/peregovory-1769306194.html

Постпред США заявила, что Вашингтон заинтересован в переговорах с Москвой

Постпред США заявила, что Вашингтон заинтересован в переговорах с Москвой - РИА Новости, 24.01.2022

Постпред США заявила, что Вашингтон заинтересован в переговорах с Москвой

США заинтересованы в поиске решения с Россией за столом переговоров, а не в ходе полномасштабной конфронтации, заявила на брифинге постпред США при ООН Линда... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T18:40

2022-01-24T18:40

2022-01-24T18:50

в мире

сша

оон

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767132185_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_a75eb7b7bceb6de7a357a6a0d4011ae7.jpg

ООН, 24 янв – РИА Новости. США заинтересованы в поиске решения с Россией за столом переговоров, а не в ходе полномасштабной конфронтации, заявила на брифинге постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."Мы хотим найти решение за столом переговоров, а не в ходе полномасштабной конфронтации", - сказала Томас-Гринфилд."Мы сфокусированы на поиске дипломатического решения. Мы продолжаем взаимодействовать с союзниками. Мы надеемся, что мы достигнем деэскалации", - добавила она. Однако, по ее словам, если Россия "пойдет на конфронтацию" США ответят агрессивно. "В том, что касается санкций на их экономику, это повлияет… они коснутся лидеров и это вынудить их вернуться назад к дипломатическим переговорам", - добавила она.

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769287644.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, оон, россия