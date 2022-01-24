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Постпред США заявила, что Вашингтон заинтересован в переговорах с Москвой
Постпред США заявила, что Вашингтон заинтересован в переговорах с Москвой - РИА Новости, 24.01.2022
Постпред США заявила, что Вашингтон заинтересован в переговорах с Москвой
США заинтересованы в поиске решения с Россией за столом переговоров, а не в ходе полномасштабной конфронтации, заявила на брифинге постпред США при ООН Линда... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T18:40
2022-01-24T18:50
в мире
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оон
россия
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ООН, 24 янв – РИА Новости. США заинтересованы в поиске решения с Россией за столом переговоров, а не в ходе полномасштабной конфронтации, заявила на брифинге постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд."Мы хотим найти решение за столом переговоров, а не в ходе полномасштабной конфронтации", - сказала Томас-Гринфилд."Мы сфокусированы на поиске дипломатического решения. Мы продолжаем взаимодействовать с союзниками. Мы надеемся, что мы достигнем деэскалации", - добавила она. Однако, по ее словам, если Россия "пойдет на конфронтацию" США ответят агрессивно. "В том, что касается санкций на их экономику, это повлияет… они коснутся лидеров и это вынудить их вернуться назад к дипломатическим переговорам", - добавила она.
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в мире, сша, оон, россия
18:40 24.01.2022 (обновлено: 18:50 24.01.2022)
 
Постпред США заявила, что Вашингтон заинтересован в переговорах с Москвой

Постпред США Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон заинтересован в переговорах с Москвой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США
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ООН, 24 янв – РИА Новости. США заинтересованы в поиске решения с Россией за столом переговоров, а не в ходе полномасштабной конфронтации, заявила на брифинге постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.
"Мы хотим найти решение за столом переговоров, а не в ходе полномасштабной конфронтации", - сказала Томас-Гринфилд.
"Мы сфокусированы на поиске дипломатического решения. Мы продолжаем взаимодействовать с союзниками. Мы надеемся, что мы достигнем деэскалации", - добавила она. Однако, по ее словам, если Россия "пойдет на конфронтацию" США ответят агрессивно. "В том, что касается санкций на их экономику, это повлияет… они коснутся лидеров и это вынудить их вернуться назад к дипломатическим переговорам", - добавила она.
Здание посольства США в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
16:58
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