https://ria.ru/20220124/peregovory-1769281605.html

Переговоры политсоветников нормандского формата пройдут в Париже

Переговоры политсоветников нормандского формата пройдут в Париже - РИА Новости, 24.01.2022

Переговоры политсоветников нормандского формата пройдут в Париже

Переговоры политических советников нормандского формата пройдут 26 января в Париже, подтвердили РИА Новости в российской делегации. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T16:24

2022-01-24T16:24

2022-01-24T16:24

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ситуация в днр и лнр

россия

йенс плетнер

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Переговоры политических советников нормандского формата пройдут 26 января в Париже, подтвердили РИА Новости в российской делегации.В субботу источник РИА Новости в администрации президента РФ назвал датой проведения встречи 25 января, по его словам, от РФ в Париже будет замглавы администрации президента Дмитрий Козак. В понедельник советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк уточнил, что встреча состоится во Франции 26 января. По его словам, согласована эта дата."Да, это так, переговоры пройдут 26 января в Париже", - сказал собеседник агентства."Нормандский формат" по украинскому урегулированию включает Германию, РФ, Украину и Францию. Шестого января Козак провел встречу с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Она прошла в Подмосковье, была посвящена внутриукраинскому урегулированию и организована по инициативе российской стороны. После этого состоялась встреча главы офиса президента Украины Андрея Ермака с Плётнером и Бонном.В Берлине заявили, что целью этих консультаций стала попытка вернуться к формату "четверки" и есть сдержанный оптимизм, что это удастся сделать.

https://radiosputnik.ria.ru/20220122/normandskiy-format-1769075922.html

https://ria.ru/20220121/ukraina-1768869507.html

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в мире, германия, франция, дмитрий козак, ситуация в днр и лнр, россия, йенс плетнер