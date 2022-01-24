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Переговоры политсоветников нормандского формата пройдут в Париже
Переговоры политсоветников нормандского формата пройдут в Париже - РИА Новости, 24.01.2022
Переговоры политсоветников нормандского формата пройдут в Париже
Переговоры политических советников нормандского формата пройдут 26 января в Париже, подтвердили РИА Новости в российской делегации. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T16:24
2022-01-24T16:24
2022-01-24T16:24
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Переговоры политических советников нормандского формата пройдут 26 января в Париже, подтвердили РИА Новости в российской делегации.В субботу источник РИА Новости в администрации президента РФ назвал датой проведения встречи 25 января, по его словам, от РФ в Париже будет замглавы администрации президента Дмитрий Козак. В понедельник советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк уточнил, что встреча состоится во Франции 26 января. По его словам, согласована эта дата."Да, это так, переговоры пройдут 26 января в Париже", - сказал собеседник агентства."Нормандский формат" по украинскому урегулированию включает Германию, РФ, Украину и Францию. Шестого января Козак провел встречу с внешнеполитическим советником канцлера ФРГ Йенсом Плётнером и дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном. Она прошла в Подмосковье, была посвящена внутриукраинскому урегулированию и организована по инициативе российской стороны. После этого состоялась встреча главы офиса президента Украины Андрея Ермака с Плётнером и Бонном.В Берлине заявили, что целью этих консультаций стала попытка вернуться к формату "четверки" и есть сдержанный оптимизм, что это удастся сделать.
https://radiosputnik.ria.ru/20220122/normandskiy-format-1769075922.html
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в мире, германия, франция, дмитрий козак, ситуация в днр и лнр, россия, йенс плетнер
Переговоры политсоветников нормандского формата пройдут в Париже
Переговоры политсоветников нормандского формата пройдут 26 января в Париже