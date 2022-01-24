Лавров и Блинкен провели переговоры по инициативе США, заявили в МИД
Захарова: встреча Лаврова и Блинкена в Женеве была организована по инициативе США
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена в минувшую пятницу в Женеве прошла по инициативе американской стороны и нужна была представителям США, чтобы задать уточняющие вопросы по российским предложениям о гарантиям безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Лавров и Блинкен в пятницу провели встречу в Женеве. Глава МИД РФ назвал разговор полезным и откровенным, госсекретарь США обещал на следующей неделе предоставить письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. Также Лавров сообщил, что планирует новый контакт с Блинкеном после получения ответов от США.
"Переговоры были по просьбе американской стороны, американская сторона, как нас заверила, работает над подготовкой письменных ответов на наши вопросы, на наши тезисы, которые были им переданы. У них, как они сказали, это была их мысль - появились ряд уточняющих вопросов, которые они и задали", - сказала она в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
Она добавила, что в этой встрече не было ничего неожиданного.
"Это их была просьба, это их инициатива, их телефонный звонок, их просьба встретиться в Европе, в Женеве. Мы на нее откликнулись, Сергей Викторович Лавров прилетел в Женеву, провел переговоры по тем вопросам, которые были у американской стороны, подчеркнув, что мы ожидаем письменного ответа", - сказала Захарова.
Она отметила, что в Вашингтоне, видимо, такой ответ давать не хотели, но в Москве исходят из того, что письменный ответ должен быть дан.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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