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Пентагон не принимал решений о выводе инструкторов США из Украины

Пентагон не принимал решений о выводе инструкторов США из Украины - РИА Новости, 24.01.2022

Пентагон не принимал решений о выводе инструкторов США из Украины

США не принимали решений об отзыве своих военных инструкторов с Украины, они продолжают свою миссию, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T22:42

2022-01-24T22:42

2022-01-24T23:04

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США не принимали решений об отзыве своих военных инструкторов с Украины, они продолжают свою миссию, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби."Решений о перемещении наших инструкторов, которые находятся на Украине, не принималось, но, как я говорил много раз, мы постоянно отслеживаем ситуацию и готовы сделать то, что нужно для их безопасности", - сказал Кирби журналистам."Но прямо сейчас они все еще на местности на Украине, выполняя задачи по консультированию и помощи", - добавил он.Кирби ранее говорил, что на Украине в качестве инструкторов находятся бойцы национальной гвардии Флориды.

https://ria.ru/20220124/kiev-1769327841.html

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