15:56 24.01.2022 (обновлено: 16:09 24.01.2022)
СМИ: США изучают возможность переброски войск в Восточную Европу
Рейтер: США изучают возможность переброски войск из Западной Европы в Восточную
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. США изучают возможность перебросить часть войск из Западной Европы в Восточную в предстоящие недели, сообщают западные СМИ со ссылкой на дипломата НАТО.
Переброска части сил может произойти на фоне якобы возможной эскалации в регионе, отмечает агентство Рейтер.
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.