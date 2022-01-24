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СМИ: США изучают возможность переброски войск в Восточную Европу
СМИ: США изучают возможность переброски войск в Восточную Европу - РИА Новости, 24.01.2022
СМИ: США изучают возможность переброски войск в Восточную Европу
США изучают возможность перебросить часть войск из Западной Европы в Восточную в предстоящие недели, сообщают западные СМИ со ссылкой на дипломата НАТО. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:56
2022-01-24T16:09
сша
западная европа
в мире
нато
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. США изучают возможность перебросить часть войск из Западной Европы в Восточную в предстоящие недели, сообщают западные СМИ со ссылкой на дипломата НАТО.Переброска части сил может произойти на фоне якобы возможной эскалации в регионе, отмечает агентство Рейтер.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220124/bezopasnost-1769250811.html
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сша, западная европа, в мире, нато
15:56 24.01.2022 (обновлено: 16:09 24.01.2022)
 
СМИ: США изучают возможность переброски войск в Восточную Европу

Рейтер: США изучают возможность переброски войск из Западной Европы в Восточную

© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве
Американские боевые машины пехоты Брэдли на железнодорожной станции Пабраде в Литве - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Американские боевые машины пехоты "Брэдли" на железнодорожной станции Пабраде в Литве
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. США изучают возможность перебросить часть войск из Западной Европы в Восточную в предстоящие недели, сообщают западные СМИ со ссылкой на дипломата НАТО.
Переброска части сил может произойти на фоне якобы возможной эскалации в регионе, отмечает агентство Рейтер.
Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
13:55
Глава МИД Дании призвал Россию отозвать предложения по безопасности
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Американские военные - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
02:39
NYT: США могут отправить в Европу тысячи военных из-за Украиныс
 
СШАЗападная ЕвропаВ миреНАТО
 
 
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