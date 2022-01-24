https://ria.ru/20220124/perebroska-1769275782.html

СМИ: США изучают возможность переброски войск в Восточную Европу

СМИ: США изучают возможность переброски войск в Восточную Европу - РИА Новости, 24.01.2022

СМИ: США изучают возможность переброски войск в Восточную Европу

США изучают возможность перебросить часть войск из Западной Европы в Восточную в предстоящие недели, сообщают западные СМИ со ссылкой на дипломата НАТО. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T15:56

2022-01-24T15:56

2022-01-24T16:09

сша

западная европа

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нато

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. США изучают возможность перебросить часть войск из Западной Европы в Восточную в предстоящие недели, сообщают западные СМИ со ссылкой на дипломата НАТО.Переброска части сил может произойти на фоне якобы возможной эскалации в регионе, отмечает агентство Рейтер.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220124/bezopasnost-1769250811.html

https://ria.ru/20220124/voennye-1769182712.html

сша

западная европа

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сша, западная европа, в мире, нато