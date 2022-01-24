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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220124/pensiya-1769293556.html
Минимальная пенсия после доплаты в Подмосковье составит 17 тысяч рублей
Минимальная пенсия после доплаты в Подмосковье составит 17 тысяч рублей - РИА Новости, 24.01.2022
Минимальная пенсия после доплаты в Подмосковье составит 17 тысяч рублей
Одиноким неработающим пенсионерам старше 65 лет, проживающим в Подмосковье более 10 лет и получающим небольшую пенсию, будут выплачивать ежемесячные доплаты,... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:33
2022-01-24T17:32
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Одиноким неработающим пенсионерам старше 65 лет, проживающим в Подмосковье более 10 лет и получающим небольшую пенсию, будут выплачивать ежемесячные доплаты, чтобы сумма пенсии составила не менее 17 тысяч рублей, говорится в телеграм-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева."Одинокие неработающие пенсионеры 65+, проживающие более 10 лет в Подмосковье и получающие небольшую пенсию (минимальная сумма пенсии в МО 12 700 рублей), с 1 января будут ежемесячно получать доплату, чтобы сумма пенсии составляла не менее 17 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Нововведение затронет 33 тысячи жителей, добавили в публикации. Первая выплата придет в феврале - автоматически и за январь, и за февраль. Остальные льготы для пожилых людей также сохраняются - бесплатный проезд, субсидии на ЖКХ и льготные лекарства.
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общество, московская область (подмосковье)
17:33 24.01.2022
 

Минимальная пенсия после доплаты в Подмосковье составит 17 тысяч рублей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКупюры номиналом 200 рублей
Купюры номиналом 200 рублей - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Одиноким неработающим пенсионерам старше 65 лет, проживающим в Подмосковье более 10 лет и получающим небольшую пенсию, будут выплачивать ежемесячные доплаты, чтобы сумма пенсии составила не менее 17 тысяч рублей, говорится в телеграм-канале губернатора Московской области Андрея Воробьева.
"Одинокие неработающие пенсионеры 65+, проживающие более 10 лет в Подмосковье и получающие небольшую пенсию (минимальная сумма пенсии в МО 12 700 рублей), с 1 января будут ежемесячно получать доплату, чтобы сумма пенсии составляла не менее 17 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Нововведение затронет 33 тысячи жителей, добавили в публикации. Первая выплата придет в феврале - автоматически и за январь, и за февраль. Остальные льготы для пожилых людей также сохраняются - бесплатный проезд, субсидии на ЖКХ и льготные лекарства.
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