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Наука
https://ria.ru/20220124/pektin-1768489423.html
Жидкий пектин для очистки организма впервые в мире получили в России
Жидкий пектин для очистки организма впервые в мире получили в России - РИА Новости, 24.01.2022
Жидкий пектин для очистки организма впервые в мире получили в России
Первый в мире полностью "зеленый" промышленный метод получения жидкого медицинского пектина – натурального поглотителя токсинов – создали специалисты... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T03:00
2022-01-24T03:00
наука
дубна
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
здоровье
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Первый в мире полностью "зеленый" промышленный метод получения жидкого медицинского пектина – натурального поглотителя токсинов – создали специалисты Государственного университета "Дубна" совместно с другими российскими учеными. По словам авторов, продукт, получаемый по их технологии, не имеет аналогов по эффективности и может быть применим для профилактики и лечения огромного спектра болезней. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Пектин – природный загуститель и мощный детоксикант. По словам ученых, его употребление значительно снижает риск болезней сердца и сосудов, очищает организм от солей тяжелых металлов, радионуклидов, избытка холестерина и других вредных веществ. Ежедневное употребление пектина, уверены специалисты, позволяет насыщаться меньшим количеством пищи, уменьшает риск сердечных и онкологических заболеваний, нормализует работу желудочно-кишечного тракта.Пектин необходим в терапии и профилактике ряда заболеваний, однако получить его в чистом и стабильном виде очень непросто, объяснили ученые. Добавки стабилизаторов снижают полезные свойства, нарушая сложное химическое и фазовое равновесие внутри вещества. Кислоты, применяемые для экстракции пектина из фруктов, по словам специалистов, разрушают его макромолекулярную структуру, из-за чего резко падает способность к "всасыванию" токсинов.Исследователи Государственного университета "Дубна" совместно с другими российскими учеными стали первыми в мире, кому удалось разработать полностью "зеленую" промышленную технологию получения пектина с высокой стабильностью и намного более сильной способностью к поглощению вредных веществ, чем у существующих на рынке аналогов. По словам авторов метода, главные его отличия – полное отсутствие химических реагентов, а также жидкая, а не порошковая форма продукта.Происхождение сырья, как объяснили ученые, определяет полезные свойства пектина: например, цитрусовый пектин лучше связывает эндотоксины, а яблочный – ионы тяжелых металлов. Гибридный пектин, получаемый по новой технологии, сочетает в себе полезные свойства пектинов разного происхождения.По словам ученых, включив 10-15 граммов такого пектина в ежедневный рацион, можно снизить уровень билирубина и холестерина, нормализовать давление и содержание сахара в крови, легче контролировать вес. Кроме того пектин способен снизить побочные эффекты лекарств, помочь развитию полезной микрофлоры кишечника и стимулировать иммунную систему."Много научных групп во всем мире пытались делать жидкий медицинский пектин, но он получался нестабильным. Мы надеемся, что результаты наших почти тридцатилетних исследований помогут ввести это вещество в ежедневный обиход пациентов с хроническими, сезонными и онкологическими заболеваниями, болезнями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и иммунной систем, с избыточным весом и острыми аллергическими реакциями. Конечно, пектин должен быть интересен и тем, кто просто ведет здоровый образ жизни, следит за питанием и фигурой", – подчеркнула Раиса Горшкова.Действующий компонент пектиновой макромолекулы – карбоксильные группы галактуроновой кислоты. В пищевой промышленности широко применяются пектины, более половины карбоксильных групп которых "заняты" химическими связями. Новая российская технология нацелена на получение медицинского пектина, большая часть карбоксильных групп которого "свободны", что позволяет ему эффективно связывать и выводить из организма вредные вещества.Исследования и разработки велись совместно с ООО "Мезон" и Консорциумом "Физхимбиомедфарм". В дальнейшем научный коллектив планирует подготовить продукт к широкому применению в клинической практике и выходу на рынок.
https://ria.ru/20200722/1574650399.html
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дубна, навигатор абитуриента, университетская наука, россия, здоровье
03:00 24.01.2022
 

Жидкий пектин для очистки организма впервые в мире получили в России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
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МОСКВА, 24 янв – РИА Новости. Первый в мире полностью "зеленый" промышленный метод получения жидкого медицинского пектина – натурального поглотителя токсинов – создали специалисты Государственного университета "Дубна" совместно с другими российскими учеными. По словам авторов, продукт, получаемый по их технологии, не имеет аналогов по эффективности и может быть применим для профилактики и лечения огромного спектра болезней. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Пектин – природный загуститель и мощный детоксикант. По словам ученых, его употребление значительно снижает риск болезней сердца и сосудов, очищает организм от солей тяжелых металлов, радионуклидов, избытка холестерина и других вредных веществ. Ежедневное употребление пектина, уверены специалисты, позволяет насыщаться меньшим количеством пищи, уменьшает риск сердечных и онкологических заболеваний, нормализует работу желудочно-кишечного тракта.
Пектин необходим в терапии и профилактике ряда заболеваний, однако получить его в чистом и стабильном виде очень непросто, объяснили ученые. Добавки стабилизаторов снижают полезные свойства, нарушая сложное химическое и фазовое равновесие внутри вещества. Кислоты, применяемые для экстракции пектина из фруктов, по словам специалистов, разрушают его макромолекулярную структуру, из-за чего резко падает способность к "всасыванию" токсинов.
© Фото : ООО "Мезон"Производственное помещение и сотрудники ООО "МЕЗОН"
Производственное помещение и сотрудники ООО МЕЗОН
1 из 4
Производственное помещение и сотрудники ООО "МЕЗОН"
© Фото : ООО "Мезон"
© Фото : ООО "Мезон"Производственное помещение и сотрудники ООО "МЕЗОН"
Производственное помещение и сотрудники ООО МЕЗОН
2 из 4
Производственное помещение и сотрудники ООО "МЕЗОН"
© Фото : ООО "Мезон"
© Фото : ООО "Мезон"Производственное помещение и сотрудники ООО "МЕЗОН"
Производственное помещение и сотрудники ООО МЕЗОН
3 из 4
Производственное помещение и сотрудники ООО "МЕЗОН"
© Фото : ООО "Мезон"
© Фото : ООО "Мезон"Производственное помещение и сотрудники ООО "МЕЗОН"
Производственное помещение и сотрудники ООО МЕЗОН
4 из 4
Производственное помещение и сотрудники ООО "МЕЗОН"
© Фото : ООО "Мезон"
1 из 4
Производственное помещение и сотрудники ООО "МЕЗОН"
© Фото : ООО "Мезон"
2 из 4
Производственное помещение и сотрудники ООО "МЕЗОН"
© Фото : ООО "Мезон"
3 из 4
Производственное помещение и сотрудники ООО "МЕЗОН"
© Фото : ООО "Мезон"
4 из 4
Производственное помещение и сотрудники ООО "МЕЗОН"
© Фото : ООО "Мезон"
Исследователи Государственного университета "Дубна" совместно с другими российскими учеными стали первыми в мире, кому удалось разработать полностью "зеленую" промышленную технологию получения пектина с высокой стабильностью и намного более сильной способностью к поглощению вредных веществ, чем у существующих на рынке аналогов. По словам авторов метода, главные его отличия – полное отсутствие химических реагентов, а также жидкая, а не порошковая форма продукта.

"Управляя процессами выделения пектина на клеточном уровне с помощью инновационного оборудования из химически неактивных материалов, мы получили продукт высочайшего качества из разных типов фруктов. Процесс полностью базируется на ресурсосберегающей и безотходной технологии. Отказ от химических реагентов позволил сохранить макромолекулы пектина, которые благодаря жидкому "формату" продукта образуют собой трехмерную сеть, дополнительно повышающую детокс-эффект", – рассказала директор НОЦ "Физхимбиофарм" Государственного университета "Дубна", профессор Раиса Горшкова.

Происхождение сырья, как объяснили ученые, определяет полезные свойства пектина: например, цитрусовый пектин лучше связывает эндотоксины, а яблочный – ионы тяжелых металлов. Гибридный пектин, получаемый по новой технологии, сочетает в себе полезные свойства пектинов разного происхождения.
По словам ученых, включив 10-15 граммов такого пектина в ежедневный рацион, можно снизить уровень билирубина и холестерина, нормализовать давление и содержание сахара в крови, легче контролировать вес. Кроме того пектин способен снизить побочные эффекты лекарств, помочь развитию полезной микрофлоры кишечника и стимулировать иммунную систему.
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"Много научных групп во всем мире пытались делать жидкий медицинский пектин, но он получался нестабильным. Мы надеемся, что результаты наших почти тридцатилетних исследований помогут ввести это вещество в ежедневный обиход пациентов с хроническими, сезонными и онкологическими заболеваниями, болезнями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой и иммунной систем, с избыточным весом и острыми аллергическими реакциями. Конечно, пектин должен быть интересен и тем, кто просто ведет здоровый образ жизни, следит за питанием и фигурой", – подчеркнула Раиса Горшкова.
Действующий компонент пектиновой макромолекулы – карбоксильные группы галактуроновой кислоты. В пищевой промышленности широко применяются пектины, более половины карбоксильных групп которых "заняты" химическими связями. Новая российская технология нацелена на получение медицинского пектина, большая часть карбоксильных групп которого "свободны", что позволяет ему эффективно связывать и выводить из организма вредные вещества.
Исследования и разработки велись совместно с ООО "Мезон" и Консорциумом "Физхимбиомедфарм". В дальнейшем научный коллектив планирует подготовить продукт к широкому применению в клинической практике и выходу на рынок.
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