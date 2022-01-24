Полномочия делегации России в ПАСЕ оспорить не удастся, заявил сенатор
Сенатор Башкин: полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорить не удастся
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин
Заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорены не будут, такие попытки традиционно проваливаются, заявил РИА Новости член делегации, сенатор Александр Башкин.
Депутаты от Литвы и Украины Эмануэлис Зингерис и Евгения Кравчук опротестовали ранее полномочия РФ в ПАСЕ на начавшейся в понедельник зимней сессии ассамблеи. Это предложение будет направлено в комиссии по мониторингу для доклада и в комиссию по регламенту для получения мнения.
"Думаю, эти инициативы традиционно провалят, и они будут отклонены при голосовании", - сказал Башкин.
Он отметил, что для того, чтобы предложение лишить делегацию РФ полномочий вступило в силу, за него должны проголосовать минимум 30 парламентариев из пяти стран.
Башкин подчеркнул, что попытки лишить Россию полномочий в ПАСЕ предпринимаются регулярно, как правило, в начале каждого года.
"Наши друзья из Украины или балтийских стран поднимают этот вопрос первым делом на зимней сессии, происходит это все по заранее уже всем известному сценарию", - подчеркнул сенатор.
До того момента, как ассамблея выскажет свое мнение по этому вопросу, полномочия РФ будут сохранены. Но российская делегация не имеет права голосовать по вопросу своих полномочий.
Российская делегация принимает участие в зимней сессии ПАСЕ в дистанционном формате.