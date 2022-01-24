https://ria.ru/20220124/pase-1769313185.html

Полномочия делегации России в ПАСЕ оспорить не удастся, заявил сенатор

Полномочия делегации России в ПАСЕ оспорить не удастся, заявил сенатор - РИА Новости, 24.01.2022

Полномочия делегации России в ПАСЕ оспорить не удастся, заявил сенатор

Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорены не будут, такие попытки традиционно проваливаются, заявил РИА Новости член делегации, сенатор Александр Башкин. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T19:14

2022-01-24T19:14

2022-01-24T19:14

в мире

украина

литва

парламентская ассамблея совета европы

александр башкин

россия

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Полномочия российской делегации в ПАСЕ оспорены не будут, такие попытки традиционно проваливаются, заявил РИА Новости член делегации, сенатор Александр Башкин.Депутаты от Литвы и Украины Эмануэлис Зингерис и Евгения Кравчук опротестовали ранее полномочия РФ в ПАСЕ на начавшейся в понедельник зимней сессии ассамблеи. Это предложение будет направлено в комиссии по мониторингу для доклада и в комиссию по регламенту для получения мнения."Думаю, эти инициативы традиционно провалят, и они будут отклонены при голосовании", - сказал Башкин.Он отметил, что для того, чтобы предложение лишить делегацию РФ полномочий вступило в силу, за него должны проголосовать минимум 30 парламентариев из пяти стран.Башкин подчеркнул, что попытки лишить Россию полномочий в ПАСЕ предпринимаются регулярно, как правило, в начале каждого года."Наши друзья из Украины или балтийских стран поднимают этот вопрос первым делом на зимней сессии, происходит это все по заранее уже всем известному сценарию", - подчеркнул сенатор.До того момента, как ассамблея выскажет свое мнение по этому вопросу, полномочия РФ будут сохранены. Но российская делегация не имеет права голосовать по вопросу своих полномочий.Российская делегация принимает участие в зимней сессии ПАСЕ в дистанционном формате.

https://ria.ru/20220124/pase-1769310481.html

https://ria.ru/20220124/parlamentarii-1769267760.html

https://ria.ru/20220124/pase-1769264343.html

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в мире, украина, литва, парламентская ассамблея совета европы, александр башкин, россия