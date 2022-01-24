https://ria.ru/20220124/pase-1769310481.html

Постпред при СЕ назвал попытки оспорить полномочия России в ПАСЕ рутиной

Постпред при СЕ назвал попытки оспорить полномочия России в ПАСЕ рутиной - РИА Новости, 24.01.2022

Постпред при СЕ назвал попытки оспорить полномочия России в ПАСЕ рутиной

Попытки оспорить полномочия делегации РФ в ПАСЕ стали рутинными, они не находили поддержки большинства членов ассамблеи в 2020 и 2021 годах, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T19:00

2022-01-24T19:00

2022-01-24T19:00

в мире

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иван солтановский

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ПАРИЖ, 24 янв - РИА Новости. Попытки оспорить полномочия делегации РФ в ПАСЕ стали рутинными, они не находили поддержки большинства членов ассамблеи в 2020 и 2021 годах, заявил РИА Новости постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский, выразив надежду, что "и в этот раз здравый смысл возобладает".Ранее в понедельник на открывшейся сессии ПАСЕ депутаты от Литвы и Украины Эмануэлис Зингерис и Евгения Кравчук оспорили полномочия РФ в ассамблеи. Мониторинговая комиссия должна будет подготовить доклад по полномочиям российской делегации, а комиссия по регламенту сделать заключение. Дебаты по полномочиям российской делегации состоятся 26 января. До принятия решения ПАСЕ российская делегация обладает такими же правами, как и все члены ассамблеи, но она не может голосовать по вопросу своих полномочий. Глава российской делегации в ассамблее, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что любое ущемление в правах парламентариев из России в ПАСЕ приведет к тому, что делегация покинет сессию."Попытки оспорить полномочия российской делегации после ее возвращения к полноформатному участию в работе ПАСЕ осуществляются каждый год и уже стали рутинными. В 2020 и 2021 годах эти инициативы не нашли поддержки среди большинства членов Ассамблеи. Надеемся, что и в этот раз здравый смысл возобладает", - сказал Солтановский."Ведь очевидно, что не благими мотивами руководствуются те, кто пытается оспорить наши полномочия сразу и по так называемым "существенным", и по процедурным основаниям, одновременно затрудняя назначение нашего кандидата на закреплённый за Россией пост заместителя председателя ассамблеи, а стремлением создать как можно больше препятствий работе нашей делегации", - отметил он.По словам постпреда РФ, своими действиями те, кто пытаются оспорить полномочия российской делегации, наносят вред и конструктивному, деполитизированному диалогу на площадке ПАСЕ, направленному на решение проблем и вызовов, которые стали общими для всего европейского континента.

https://ria.ru/20220124/parlamentarii-1769267760.html

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в мире, парламентская ассамблея совета европы, совет европы, госдума рф, иван солтановский, россия