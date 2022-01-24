Постпред при СЕ назвал попытки оспорить полномочия России в ПАСЕ рутиной
Постпред при СЕ Солтановский: попытки оспорить полномочия России в ПАСЕ стали рутиной
Постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский
ПАРИЖ, 24 янв - РИА Новости. Попытки оспорить полномочия делегации РФ в ПАСЕ стали рутинными, они не находили поддержки большинства членов ассамблеи в 2020 и 2021 годах, заявил РИА Новости постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский, выразив надежду, что "и в этот раз здравый смысл возобладает".
Ранее в понедельник на открывшейся сессии ПАСЕ депутаты от Литвы и Украины Эмануэлис Зингерис и Евгения Кравчук оспорили полномочия РФ в ассамблеи. Мониторинговая комиссия должна будет подготовить доклад по полномочиям российской делегации, а комиссия по регламенту сделать заключение. Дебаты по полномочиям российской делегации состоятся 26 января. До принятия решения ПАСЕ российская делегация обладает такими же правами, как и все члены ассамблеи, но она не может голосовать по вопросу своих полномочий. Глава российской делегации в ассамблее, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что любое ущемление в правах парламентариев из России в ПАСЕ приведет к тому, что делегация покинет сессию.
"Попытки оспорить полномочия российской делегации после ее возвращения к полноформатному участию в работе ПАСЕ осуществляются каждый год и уже стали рутинными. В 2020 и 2021 годах эти инициативы не нашли поддержки среди большинства членов Ассамблеи. Надеемся, что и в этот раз здравый смысл возобладает", - сказал Солтановский.
"Ведь очевидно, что не благими мотивами руководствуются те, кто пытается оспорить наши полномочия сразу и по так называемым "существенным", и по процедурным основаниям, одновременно затрудняя назначение нашего кандидата на закреплённый за Россией пост заместителя председателя ассамблеи, а стремлением создать как можно больше препятствий работе нашей делегации", - отметил он.
По словам постпреда РФ, своими действиями те, кто пытаются оспорить полномочия российской делегации, наносят вред и конструктивному, деполитизированному диалогу на площадке ПАСЕ, направленному на решение проблем и вызовов, которые стали общими для всего европейского континента.