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Постпред при СЕ назвал попытки оспорить полномочия России в ПАСЕ рутиной
Постпред при СЕ назвал попытки оспорить полномочия России в ПАСЕ рутиной - РИА Новости, 24.01.2022
Постпред при СЕ назвал попытки оспорить полномочия России в ПАСЕ рутиной
Попытки оспорить полномочия делегации РФ в ПАСЕ стали рутинными, они не находили поддержки большинства членов ассамблеи в 2020 и 2021 годах, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T19:00
2022-01-24T19:00
в мире
парламентская ассамблея совета европы
совет европы
госдума рф
иван солтановский
россия
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ПАРИЖ, 24 янв - РИА Новости. Попытки оспорить полномочия делегации РФ в ПАСЕ стали рутинными, они не находили поддержки большинства членов ассамблеи в 2020 и 2021 годах, заявил РИА Новости постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский, выразив надежду, что "и в этот раз здравый смысл возобладает".Ранее в понедельник на открывшейся сессии ПАСЕ депутаты от Литвы и Украины Эмануэлис Зингерис и Евгения Кравчук оспорили полномочия РФ в ассамблеи. Мониторинговая комиссия должна будет подготовить доклад по полномочиям российской делегации, а комиссия по регламенту сделать заключение. Дебаты по полномочиям российской делегации состоятся 26 января. До принятия решения ПАСЕ российская делегация обладает такими же правами, как и все члены ассамблеи, но она не может голосовать по вопросу своих полномочий. Глава российской делегации в ассамблее, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что любое ущемление в правах парламентариев из России в ПАСЕ приведет к тому, что делегация покинет сессию."Попытки оспорить полномочия российской делегации после ее возвращения к полноформатному участию в работе ПАСЕ осуществляются каждый год и уже стали рутинными. В 2020 и 2021 годах эти инициативы не нашли поддержки среди большинства членов Ассамблеи. Надеемся, что и в этот раз здравый смысл возобладает", - сказал Солтановский."Ведь очевидно, что не благими мотивами руководствуются те, кто пытается оспорить наши полномочия сразу и по так называемым "существенным", и по процедурным основаниям, одновременно затрудняя назначение нашего кандидата на закреплённый за Россией пост заместителя председателя ассамблеи, а стремлением создать как можно больше препятствий работе нашей делегации", - отметил он.По словам постпреда РФ, своими действиями те, кто пытаются оспорить полномочия российской делегации, наносят вред и конструктивному, деполитизированному диалогу на площадке ПАСЕ, направленному на решение проблем и вызовов, которые стали общими для всего европейского континента.
https://ria.ru/20220124/parlamentarii-1769267760.html
https://ria.ru/20220124/pase-1769288043.html
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в мире, парламентская ассамблея совета европы, совет европы, госдума рф, иван солтановский, россия
19:00 24.01.2022
 
Постпред при СЕ назвал попытки оспорить полномочия России в ПАСЕ рутиной

Постпред при СЕ Солтановский: попытки оспорить полномочия России в ПАСЕ стали рутиной

© Фото : МИД РФПостоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский
Постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© Фото : МИД РФ
Постоянный представитель РФ при Совете Европы Иван Солтановский
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ПАРИЖ, 24 янв - РИА Новости. Попытки оспорить полномочия делегации РФ в ПАСЕ стали рутинными, они не находили поддержки большинства членов ассамблеи в 2020 и 2021 годах, заявил РИА Новости постпред РФ при Совете Европы Иван Солтановский, выразив надежду, что "и в этот раз здравый смысл возобладает".
Ранее в понедельник на открывшейся сессии ПАСЕ депутаты от Литвы и Украины Эмануэлис Зингерис и Евгения Кравчук оспорили полномочия РФ в ассамблеи. Мониторинговая комиссия должна будет подготовить доклад по полномочиям российской делегации, а комиссия по регламенту сделать заключение. Дебаты по полномочиям российской делегации состоятся 26 января. До принятия решения ПАСЕ российская делегация обладает такими же правами, как и все члены ассамблеи, но она не может голосовать по вопросу своих полномочий. Глава российской делегации в ассамблее, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что любое ущемление в правах парламентариев из России в ПАСЕ приведет к тому, что делегация покинет сессию.
Зампредседателя Госдумы Петр Толстой - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
15:09
Толстой назвал последствия ущемления прав российских парламентариев в ПАСЕ
"Попытки оспорить полномочия российской делегации после ее возвращения к полноформатному участию в работе ПАСЕ осуществляются каждый год и уже стали рутинными. В 2020 и 2021 годах эти инициативы не нашли поддержки среди большинства членов Ассамблеи. Надеемся, что и в этот раз здравый смысл возобладает", - сказал Солтановский.
"Ведь очевидно, что не благими мотивами руководствуются те, кто пытается оспорить наши полномочия сразу и по так называемым "существенным", и по процедурным основаниям, одновременно затрудняя назначение нашего кандидата на закреплённый за Россией пост заместителя председателя ассамблеи, а стремлением создать как можно больше препятствий работе нашей делегации", - отметил он.
По словам постпреда РФ, своими действиями те, кто пытаются оспорить полномочия российской делегации, наносят вред и конструктивному, деполитизированному диалогу на площадке ПАСЕ, направленному на решение проблем и вызовов, которые стали общими для всего европейского континента.
Зимняя сессия ПАСЕ - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
17:02
Российская делегация поддержала кандидатуру Тини Кокса на пост главы ПАСЕ
 
В миреПарламентская ассамблея Совета ЕвропыСовет ЕвропыГосдума РФИван СолтановскийРоссия
 
 
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