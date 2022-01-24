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Российская делегация поддержала кандидатуру Тини Кокса на пост главы ПАСЕ
Российская делегация поддержала кандидатуру Тини Кокса на пост главы ПАСЕ - РИА Новости, 24.01.2022
Российская делегация поддержала кандидатуру Тини Кокса на пост главы ПАСЕ
Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская делегация поддержала кандидатуру Тини Кокса на пост председателя ПАСЕ. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T17:02
2022-01-24T17:02
2022-01-24T17:02
в мире
парламентская ассамблея совета европы
верховная рада украины
тини кокс
леонид слуцкий (политик)
мария мезенцева
россия
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что российская делегация поддержала кандидатуру Тини Кокса на пост председателя ПАСЕ.Кокс был избран председателем ПАСЕ на заседании зимней сессии в понедельник. За кандидатуру Кокса проголосовали 164 человек. Его конкурент - глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Мария Мезенцева - набрала 80 голосов."Он опытнейший политик с объективными взглядами на работу в Ассамблее. Кокс много лет является лидером политгруппы "Объединенные левые". Российскую делегация с ним связывали конструктивные отношения", - сказал Слуцкий журналистам.По его словам, Кокс неоднократно бывал в России с визитами по линии ПАСЕ, в том числе в составе наблюдательных миссий на выборах различного уровня, он на деле знаком с российскими реалиями.Слуцкий сообщил, что Россия поддержала его кандидатуру. "Поздравляем нового председателя", - добавил он.
https://ria.ru/20220124/pase-1769273087.html
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в мире, парламентская ассамблея совета европы, верховная рада украины, тини кокс, леонид слуцкий (политик), мария мезенцева, россия
Российская делегация поддержала кандидатуру Тини Кокса на пост главы ПАСЕ
Российская делегация поддержала кандидатуру Тини Кокса на пост председателя ПАСЕ