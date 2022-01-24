14:56 24.01.2022 (обновлено: 15:12 24.01.2022)
Россия откажется от ПАСЕ, если ее полномочия ущемят, заявил Слуцкий
Депутат Слуцкий: Россия откажется от работы в ПАСЕ, если ее полномочия будут ущемлены
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что делегация России откажется от работы в ПАСЕ, если ее полномочия будут ущемлены.
Депутаты от Литвы и Украины Эмануэлис Зингерис и Евгения Кравчук опротестовали полномочия РФ в ПАСЕ на начавшейся в понедельник зимней сессии ассамблеи.
"После возвращения России в 2019 году в ПАСЕ эта третья попытка оспорить полномочия нашей делегации. Две предыдущих - в 2020 и 2021 годах - завершились провалом русофобов в Ассамблее и торжеством здравого смыла – все права российских парламентариев были подтверждены в полном объеме. Надеюсь, что конструктив возобладает и в этот раз… В противном случае – и позиция эта хорошо известна в Страсбурге – делегация откажется от работы в ПАСЕ. Мы не приемлем никакой дискриминации, никаких санкций или поражения в правах делегации России", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По словам председательствующего, полномочия российской делегации будут направлены в комиссии по мониторингу для доклада и в комиссию по регламенту для получения мнения. До того момента, как ассамблея выскажет свое мнение по этому вопросу, полномочия РФ будут сохранены. Но российская делегация не имеет права голосовать по вопросу своих полномочий.
Российская делегация принимает участие в зимней сессии ПАСЕ в дистанционном формате.
3 ноября 2021, 18:22В Совфеде призвали перенести заседания комиссий ПАСЕ в другие страны