https://ria.ru/20220124/pase-1769242508.html
На зимней сессии ПАСЕ опротестовали полномочия России в ассамблее
На зимней сессии ПАСЕ опротестовали полномочия России в ассамблее - РИА Новости, 24.01.2022
На зимней сессии ПАСЕ опротестовали полномочия России в ассамблее
Депутаты от Литвы и Украины Эмануэлис Зингерис и Евгения Кравчук опротестовали полномочия РФ в ПАСЕ на начавшей в понедельник зимней сессии ассамблеи. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T13:25
2022-01-24T13:25
2022-01-24T14:25
в мире
литва
парламентская ассамблея совета европы
евгения кравчук
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573457930_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_755007f0f311c72337267063cee59fa3.jpg
ПАРИЖ, 24 янв – РИА Новости. Депутаты от Литвы и Украины Эмануэлис Зингерис и Евгения Кравчук опротестовали полномочия РФ в ПАСЕ на начавшей в понедельник зимней сессии ассамблеи."Этот протест получил необходимую поддержку. Поэтому полномочия российской делегации без дебатов будут направлены в постоянную комиссию, комиссию по регламенту", - сказал председательствующий.Согласно результатам, за опротестование полномочий РФ в ПАСЕ проголосовало 49 депутатов, против 19, воздержались 8. Как пояснил председатель, для того, чтобы предложение было поддержано, необходимо 30 голосов.По словам председательствующего, полномочия российской делегации будут направлены в комиссии по мониторингу для доклада и в комиссию по регламенту для получения мнения."Я предлагаю, чтобы эти дебаты прошли в среду", - отметил он.До того момента, как ассамблея выскажет свое мнение по этому вопросу, полномочия РФ будут сохраняются. Но российская делегация не имеет право голосовать по вопросу своих полномочий.Как сообщалось ранее, российская делегация в дистанционном формате принимает участие в зимней сессии ПАСЕ.Зимняя сессия ПАСЕ началась в Страсбурге в понедельник и продлится до 28 января. В понедельник на заседании должен быть избран новый глава ПАСЕ.
https://ria.ru/20220118/pase-1768431670.html
https://ria.ru/20211103/pase-1757617293.html
литва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573457930_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_89b7a80dd33cac09308ba6f79c098a29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, литва, парламентская ассамблея совета европы, евгения кравчук, россия
13:25 24.01.2022 (обновлено: 14:25 24.01.2022)
На зимней сессии ПАСЕ опротестовали полномочия России в ассамблее
На зимней сессии ПАСЕ депутаты от Украины и Литвы опротестовали полномочия России
ПАРИЖ, 24 янв – РИА Новости. Депутаты от Литвы и Украины Эмануэлис Зингерис и Евгения Кравчук опротестовали полномочия РФ в ПАСЕ на начавшей в понедельник зимней сессии ассамблеи.
"Этот протест получил необходимую поддержку. Поэтому полномочия российской делегации без дебатов будут направлены в постоянную комиссию, комиссию по регламенту", - сказал председательствующий.
Согласно результатам, за опротестование полномочий РФ в ПАСЕ
проголосовало 49 депутатов, против 19, воздержались 8. Как пояснил председатель, для того, чтобы предложение было поддержано, необходимо 30 голосов.
По словам председательствующего, полномочия российской делегации будут направлены в комиссии по мониторингу для доклада и в комиссию по регламенту для получения мнения.
"Я предлагаю, чтобы эти дебаты прошли в среду", - отметил он.
До того момента, как ассамблея выскажет свое мнение по этому вопросу, полномочия РФ будут сохраняются. Но российская делегация не имеет право голосовать по вопросу своих полномочий.
Как сообщалось ранее, российская делегация в дистанционном формате принимает участие в зимней сессии ПАСЕ.
Зимняя сессия ПАСЕ началась в Страсбурге в понедельник и продлится до 28 января. В понедельник на заседании должен быть избран новый глава ПАСЕ.