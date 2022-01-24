https://ria.ru/20220124/pase-1769242508.html

На зимней сессии ПАСЕ опротестовали полномочия России в ассамблее

На зимней сессии ПАСЕ опротестовали полномочия России в ассамблее - РИА Новости, 24.01.2022

На зимней сессии ПАСЕ опротестовали полномочия России в ассамблее

Депутаты от Литвы и Украины Эмануэлис Зингерис и Евгения Кравчук опротестовали полномочия РФ в ПАСЕ на начавшей в понедельник зимней сессии ассамблеи. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T13:25

2022-01-24T13:25

2022-01-24T14:25

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парламентская ассамблея совета европы

евгения кравчук

россия

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ПАРИЖ, 24 янв – РИА Новости. Депутаты от Литвы и Украины Эмануэлис Зингерис и Евгения Кравчук опротестовали полномочия РФ в ПАСЕ на начавшей в понедельник зимней сессии ассамблеи."Этот протест получил необходимую поддержку. Поэтому полномочия российской делегации без дебатов будут направлены в постоянную комиссию, комиссию по регламенту", - сказал председательствующий.Согласно результатам, за опротестование полномочий РФ в ПАСЕ проголосовало 49 депутатов, против 19, воздержались 8. Как пояснил председатель, для того, чтобы предложение было поддержано, необходимо 30 голосов.По словам председательствующего, полномочия российской делегации будут направлены в комиссии по мониторингу для доклада и в комиссию по регламенту для получения мнения."Я предлагаю, чтобы эти дебаты прошли в среду", - отметил он.До того момента, как ассамблея выскажет свое мнение по этому вопросу, полномочия РФ будут сохраняются. Но российская делегация не имеет право голосовать по вопросу своих полномочий.Как сообщалось ранее, российская делегация в дистанционном формате принимает участие в зимней сессии ПАСЕ.Зимняя сессия ПАСЕ началась в Страсбурге в понедельник и продлится до 28 января. В понедельник на заседании должен быть избран новый глава ПАСЕ.

https://ria.ru/20220118/pase-1768431670.html

https://ria.ru/20211103/pase-1757617293.html

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в мире, литва, парламентская ассамблея совета европы, евгения кравчук, россия