https://ria.ru/20220124/parlamentarii-1769267760.html

Толстой назвал последствия ущемления прав российских парламентариев в ПАСЕ

Толстой назвал последствия ущемления прав российских парламентариев в ПАСЕ - РИА Новости, 24.01.2022

Толстой назвал последствия ущемления прав российских парламентариев в ПАСЕ

Любое ущемление в правах представителей России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приведет к тому, что вся делегация покинет сессию. Об этом в своем РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T15:09

2022-01-24T15:09

2022-01-24T15:55

в мире

парламентская ассамблея совета европы

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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Любое ущемление в правах представителей России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приведет к тому, что вся делегация покинет сессию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ее руководитель, зампредседателя Госдумы Петр Толстой.Депутат подчеркнул, что парламентарии готовы работать только на равноправной основе, пользуясь всеми правами, предусмотренными уставом организации.Толстой добавил, что будет надеяться на "здравый смысл европейских коллег, которые не пойдут на поводу у провокаторов".Зимняя сессия ПАСЕ началась в Страсбурге в понедельник и продлится до 28 января. На ней депутаты от Литвы и Украины Эмануэлис Зингерис и Евгения Кравчук опротестовали полномочия россиян. Также вскоре изберут нового председателя.До того момента, как ассамблея выскажет свое мнение, изменений в ситуации не будет. Но российская делегация не имеет права голосовать по этому вопросу.

https://ria.ru/20220124/pase-1769264343.html

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в мире, парламентская ассамблея совета европы, петр толстой, россия, литва, европа, госдума рф, telegram (приложение), евгения кравчук