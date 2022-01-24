15:09 24.01.2022 (обновлено: 15:55 24.01.2022)
Толстой назвал последствия ущемления прав российских парламентариев в ПАСЕ
Толстой заявил, что Россия покинет заседание ПАСЕ при ущемлении прав ее парламентариев
Зампредседателя Госдумы Петр Толстой
МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Любое ущемление в правах представителей России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) приведет к тому, что вся делегация покинет сессию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ее руководитель, зампредседателя Госдумы Петр Толстой.
"Наши дорогие друзья из Прибалтики и с Украины не изменяют своим традициям: в первый день зимней сессии ПАСЕ они оспорили полномочия российской делегации. Как, впрочем, они это делают каждый год. Наша позиция остается неизменной: любое ущемление в правах наших парламентариев приведет к тому, что мы покинем сессию", — написал он.
Депутат подчеркнул, что парламентарии готовы работать только на равноправной основе, пользуясь всеми правами, предусмотренными уставом организации.
Толстой добавил, что будет надеяться на "здравый смысл европейских коллег, которые не пойдут на поводу у провокаторов".
Зимняя сессия ПАСЕ началась в Страсбурге в понедельник и продлится до 28 января. На ней депутаты от Литвы и Украины Эмануэлис Зингерис и Евгения Кравчук опротестовали полномочия россиян. Также вскоре изберут нового председателя.
До того момента, как ассамблея выскажет свое мнение, изменений в ситуации не будет. Но российская делегация не имеет права голосовать по этому вопросу.