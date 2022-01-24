https://ria.ru/20220124/pandemiya-1769239396.html

ВОЗ допустила завершение пандемии COVID-19 в 2022 году

ВОЗ допустила завершение пандемии COVID-19 в 2022 году - РИА Новости, 24.01.2022

ВОЗ допустила завершение пандемии COVID-19 в 2022 году

Пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T13:05

2022-01-24T13:05

2022-01-24T13:22

воз

распространение коронавируса

в мире

здоровье - общество

коронавирусы

тедрос адханом гебрейесус

коронавирус covid-19

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ЖЕНЕВА, 24 янв – РИА Новости. Пандемия COVID-19 может завершиться в 2022 году, если будут приняты комплексные меры, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на открытии 150-й сессии исполкома ВОЗ в понедельник."Если страны полноценно используют все эти стратегии и инструменты, мы сможем завершить острую фазу пандемии в этом году. Мы сможем завершить COVID-19 как чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения на глобальном уровне", - сказал он.По его словам, для завершения COVID-19 как пандемии необходимо вакцинировать 70% населения каждой страны, уделяя особое внимание группам, подверженным наибольшему риску. Необходимо также снизить смертность от вируса, путем внедрения эффективного клинического лечения, включая равный доступ к диагностике, кислороду и противовирусным препаратам в местах оказания помощи. Важно тщательно отслеживать вирус для мониторинга и оценки появления новых вариантов и калибровать использование мер общественного здравоохранения и социальных мер, когда это необходимо, добавил он.Глава ВОЗ подчеркнул, что извлекать уроки из пандемии и разрабатывать новые решения по предотвращению подобных чрезвычайных ситуаций необходимо сейчас, "а не ждать, пока пандемия закончится".

https://ria.ru/20220124/simptom-1769186129.html

https://ria.ru/20220121/omikron-1769006387.html

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воз, в мире, здоровье - общество, коронавирусы, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19