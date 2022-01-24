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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220124/pandemiya-1769188213.html
Специалист по инфекциям спрогнозировал окончание пандемии
Специалист по инфекциям спрогнозировал окончание пандемии - РИА Новости, 24.01.2022
Специалист по инфекциям спрогнозировал окончание пандемии
Пандемия коронавируса в планетарном масштабе может закончиться уже в 2022 году, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T06:14
2022-01-24T12:01
распространение коронавируса
общество
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коронавирус covid-19
владислав жемчугов
коронавирус в россии
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Пандемия коронавируса в планетарном масштабе может закончиться уже в 2022 году, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.Эксперт считает, что акцентировать внимание нужно не на максимальных показателях прироста выявленных зараженных. Главное — дифференцировать заболевание на ранних сроках, чтобы пациенты с легким течением ("омикрон"-ОРВИ) могли лечиться амбулаторно, а система здравоохранения не была перегружена излишней госпитализацией.Эксперт также отметил, что в России сложно прогнозировать окончание новой волны коронавируса, связанной с "омикроном", из-за специфических транспортных связей внутри страны, которые в основном идут через Москву. Для этого надо хорошо знать коммуникативную карту, пояснил он.По его словам, глобальная задача "омикрона" — массивный "засев" планеты, без многочисленных погибших. В результате вирус "найдет" нового хозяина, так как человечество сформировало тормозящий коллективный иммунитет. В результате образуется новая природно-очаговая инфекция, подобная, например, Эболе.
https://ria.ru/20220124/simptom-1769186129.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, владислав жемчугов, коронавирус в россии
06:14 24.01.2022 (обновлено: 12:01 24.01.2022)
 
Специалист по инфекциям спрогнозировал окончание пандемии

Специалист по инфекциям Жемчугов заявил, что пандемия может закончиться уже в 2022 году

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус
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МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Пандемия коронавируса в планетарном масштабе может закончиться уже в 2022 году, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
"Я считаю, в планетарном масштабе в течение года это закончится однозначно, даже дойдет до самых дальних островов в Тихом океане", — добавил он.
Эксперт считает, что акцентировать внимание нужно не на максимальных показателях прироста выявленных зараженных. Главное — дифференцировать заболевание на ранних сроках, чтобы пациенты с легким течением ("омикрон"-ОРВИ) могли лечиться амбулаторно, а система здравоохранения не была перегружена излишней госпитализацией.
Эксперт также отметил, что в России сложно прогнозировать окончание новой волны коронавируса, связанной с "омикроном", из-за специфических транспортных связей внутри страны, которые в основном идут через Москву. Для этого надо хорошо знать коммуникативную карту, пояснил он.
По его словам, глобальная задача "омикрона" — массивный "засев" планеты, без многочисленных погибших. В результате вирус "найдет" нового хозяина, так как человечество сформировало тормозящий коллективный иммунитет. В результате образуется новая природно-очаговая инфекция, подобная, например, Эболе.
Тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
04:37Распространение коронавируса
Назван симптом, встречающийся у 73% заразившихся "омикроном"
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Владислав ЖемчуговКоронавирус в России
 
 
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