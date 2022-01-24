https://ria.ru/20220124/otvet-1769340370.html

США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России

США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России - РИА Новости, 25.01.2022

США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России

США учитывают мнение европейцев при подготовке письменного ответа для России по вопросу безопасности, он будет передан на этой неделе, заявил на брифинге... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-24T23:41

2022-01-24T23:41

2022-01-25T00:43

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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США учитывают мнение европейцев при подготовке письменного ответа для России по вопросу безопасности, он будет передан на этой неделе, заявил на брифинге официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы рассматриваем наш следующий шаг в контактах – это предоставление письменного ответа РФ. Мы поделились своими идеями с нашими европейскими союзниками. Мы получаем от них реакцию. Мы включаем их реакцию в письменный ответ. И когда мы будем готовы передать его, мы сделаем это. Мы ожидаем, что это случится на этой неделе", - сказал Прайс.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В январе прошла серия консультаций по гарантиям безопасности. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.

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в мире, сша, государственный департамент сша, нед прайс, россия