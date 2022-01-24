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США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России
США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России - РИА Новости, 25.01.2022
США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России
США учитывают мнение европейцев при подготовке письменного ответа для России по вопросу безопасности, он будет передан на этой неделе, заявил на брифинге... РИА Новости, 25.01.2022
2022-01-24T23:41
2022-01-25T00:43
в мире
сша
государственный департамент сша
нед прайс
россия
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США учитывают мнение европейцев при подготовке письменного ответа для России по вопросу безопасности, он будет передан на этой неделе, заявил на брифинге официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы рассматриваем наш следующий шаг в контактах – это предоставление письменного ответа РФ. Мы поделились своими идеями с нашими европейскими союзниками. Мы получаем от них реакцию. Мы включаем их реакцию в письменный ответ. И когда мы будем готовы передать его, мы сделаем это. Мы ожидаем, что это случится на этой неделе", - сказал Прайс.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.В январе прошла серия консультаций по гарантиям безопасности. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
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в мире, сша, государственный департамент сша, нед прайс, россия
23:41 24.01.2022 (обновлено: 00:43 25.01.2022)
 
США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России

Представитель Госдеп Прайс: США учтут мнение Европы в ответе на предложения России

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. США учитывают мнение европейцев при подготовке письменного ответа для России по вопросу безопасности, он будет передан на этой неделе, заявил на брифинге официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы рассматриваем наш следующий шаг в контактах – это предоставление письменного ответа РФ. Мы поделились своими идеями с нашими европейскими союзниками. Мы получаем от них реакцию. Мы включаем их реакцию в письменный ответ. И когда мы будем готовы передать его, мы сделаем это. Мы ожидаем, что это случится на этой неделе", - сказал Прайс.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
В январе прошла серия консультаций по гарантиям безопасности. Еще до начала переговоров Вашингтон называл некоторые пункты документа неприемлемыми, Москва отмечала, что это не ультиматум, но на односторонние уступки, тем более под давлением, она не пойдет.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
Вчера, 22:36
США повышают готовность войск на своей территории и за рубежом
 
В миреСШАГосударственный департамент СШАНед ПрайсРоссия
 
 
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