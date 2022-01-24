https://ria.ru/20220124/otvet-1769178862.html

МИД России заявил, что ждет ответ США на предложенные гарантии безопасности

МИД России заявил, что ждет ответ США на предложенные гарантии безопасности - РИА Новости, 24.01.2022

МИД России заявил, что ждет ответ США на предложенные гарантии безопасности

Москва ждет от США письменный ответ на каждый из пунктов предложений по гарантиям безопасности и проявляет полное стремление к сотрудничеству, заявила в... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T00:31

2022-01-24T00:31

2022-01-24T00:46

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва ждет от США письменный ответ на каждый из пунктов предложений по гарантиям безопасности и проявляет полное стремление к сотрудничеству, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она подчеркнула, что прошедшая в Женеве встреча Лаврова и Блинкена была созвана именно по инициативе американской стороны. Хотя в госдепе на этом предпочли внимание не акцентировать."Когда я подошла (в Женеве) к американским журналистам, они меня спросили — пул госдепа: а что мы ожидаем от встречи? И я им сказала, что встречу запросили американцы, и для них, американских журналистов, это была новость. Они говорят: они нам ничего не сказали… Вот какой уровень. Это в общем такая игра", - отметила Захарова в интервью "Известиям".

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