00:31 24.01.2022 (обновлено: 00:46 24.01.2022)
МИД России заявил, что ждет ответ США на предложенные гарантии безопасности
МИД России заявил, что ждет письменный ответ США на предложенные гарантии безопасности
Московский Кремль и здание МИД России
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Москва ждет от США письменный ответ на каждый из пунктов предложений по гарантиям безопасности и проявляет полное стремление к сотрудничеству, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы передали письменные предложения нашим западным партнерам, в первую очередь США. Мы были очень открыты в наших действиях… Сейчас мы откликнулись моментально на их желание провести некую уточняющую встречу. Она проведена, несмотря на графики... Мы проявляем абсолютную кооперабельность, мы ждем письменных ответов на каждый из пунктов", - заявила Захарова.
Она подчеркнула, что прошедшая в Женеве встреча Лаврова и Блинкена была созвана именно по инициативе американской стороны. Хотя в госдепе на этом предпочли внимание не акцентировать.
"Когда я подошла (в Женеве) к американским журналистам, они меня спросили — пул госдепа: а что мы ожидаем от встречи? И я им сказала, что встречу запросили американцы, и для них, американских журналистов, это была новость. Они говорят: они нам ничего не сказали… Вот какой уровень. Это в общем такая игра", - отметила Захарова в интервью "Известиям".