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Российский посол прокомментировал отставку главкома ВМС Германии
Российский посол прокомментировал отставку главкома ВМС Германии - РИА Новости, 24.01.2022
Российский посол прокомментировал отставку главкома ВМС Германии
Слова вице-адмирала и командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха о том, что Крым не вернется в состав Украины, после которых он подал в отставку, это очевидные РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T16:47
2022-01-24T16:47
в мире
украина
китай
дмитрий песков
сергей нечаев (дипломат)
минобороны германии
россия
кристина ламбрехт
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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Слова вице-адмирала и командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха о том, что Крым не вернется в состав Украины, после которых он подал в отставку, это очевидные вещи и сложно сказать, почему они "вызвали бурю эмоций", заявил в понедельник РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев,"Если я правильно понимаю, речь шла о личном мнении господина Шёнбаха, в частности, о том, что президент России заслуживает уважения и разговора на равных, а также что Крым "ушел" из Украины навсегда и никогда туда не вернется. Мне трудно судить, почему эти совершенно очевидные вещи вызвали такую бурю эмоций. Далек от мысли, что в Германии становится проблематичным выражать свою точку зрения, даже сугубо личную", - заявил посол.Он добавил, что "Россия, действительно, не та страна, с которой можно разговаривать свысока, с позиции силы, ультиматумов и морального превосходства". Хотя "мы с уважением относимся к другим странам, но требуем такого же отношения к себе", и "странно, если это все еще кого-то удивляет", заявил посол."Что касается Крыма, то он никуда не "ушел", а вернулся домой, в Россию. Его жители сделали осознанный выбор, отвергнув антироссийский вектор развития Украины, навязанный вооруженным государственным переворотом 2014 года и продолжаемый нынешним руководством страны. Речь идет о маниакальном вытеснении киевскими властями всего, что связано с Россией, русским языком, русской культурой, образованием, нашей общей историей, о преследовании и исключении из политической жизни тех, кто смеет думать иначе, о закрытии оппозиционных телеканалов и СМИ. Об этом в Германии почему-то предпочитают не говорить", - считает Нечаев.Ранее командующий военно-морскими силами (ВМС) Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, который ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, сообщил, что попросил освободить себя от исполнения обязанностей, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт прошение об отставке приняла. В оборонном ведомстве сообщили, что в ближайшее время будет назначен новый главком ВМС.Кроме того, говоря об обвинениях со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это "нонсенс". Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР, отметил Шенбах, указав, что президент России Владимир Путин хочет от Запада "уважения на равных", и "легко оказать ему (Путину – ред.) уважение, которого он требует - и которого он, вероятно, заслуживает".Позднее Шенбах сообщил в соцсети Twitter, что его заявления были "явной ошибкой" и "необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации".Заместитель официального представителя кабмина Кристиане Хофман в понедельник сообщила журналистам, что его слова не отражают позицию правительства Германии "ни по форме, ни по содержанию".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, выразил мнение, что такие заявления говорят о том, что не все потеряно.РФ не раз заявляла, что открыта к диалогу с Западом на основе взаимоуважения, но не она виновата в ухудшении отношений.
https://ria.ru/20220124/otstavka-1769283154.html
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в мире, украина, китай, дмитрий песков, сергей нечаев (дипломат), минобороны германии, россия, кристина ламбрехт
16:47 24.01.2022
 
Российский посол прокомментировал отставку главкома ВМС Германии

Посол России в Германии Нечаев назвал слова вице-адмирала Шенбаха о Крыме очевидной вещью

© AP Photo / Eugene HoshikoВице-адмирал Кай-Ахим Шенбах
Вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах
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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Слова вице-адмирала и командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха о том, что Крым не вернется в состав Украины, после которых он подал в отставку, это очевидные вещи и сложно сказать, почему они "вызвали бурю эмоций", заявил в понедельник РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев,
"Если я правильно понимаю, речь шла о личном мнении господина Шёнбаха, в частности, о том, что президент России заслуживает уважения и разговора на равных, а также что Крым "ушел" из Украины навсегда и никогда туда не вернется. Мне трудно судить, почему эти совершенно очевидные вещи вызвали такую бурю эмоций. Далек от мысли, что в Германии становится проблематичным выражать свою точку зрения, даже сугубо личную", - заявил посол.
Вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
16:32
В Крыму назвали отставку главкома ВМС Германии грязной игрой
Он добавил, что "Россия, действительно, не та страна, с которой можно разговаривать свысока, с позиции силы, ультиматумов и морального превосходства". Хотя "мы с уважением относимся к другим странам, но требуем такого же отношения к себе", и "странно, если это все еще кого-то удивляет", заявил посол.
"Что касается Крыма, то он никуда не "ушел", а вернулся домой, в Россию. Его жители сделали осознанный выбор, отвергнув антироссийский вектор развития Украины, навязанный вооруженным государственным переворотом 2014 года и продолжаемый нынешним руководством страны. Речь идет о маниакальном вытеснении киевскими властями всего, что связано с Россией, русским языком, русской культурой, образованием, нашей общей историей, о преследовании и исключении из политической жизни тех, кто смеет думать иначе, о закрытии оппозиционных телеканалов и СМИ. Об этом в Германии почему-то предпочитают не говорить", - считает Нечаев.
Ранее командующий военно-морскими силами (ВМС) Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, который ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, сообщил, что попросил освободить себя от исполнения обязанностей, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт прошение об отставке приняла. В оборонном ведомстве сообщили, что в ближайшее время будет назначен новый главком ВМС.
Кроме того, говоря об обвинениях со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это "нонсенс". Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР, отметил Шенбах, указав, что президент России Владимир Путин хочет от Запада "уважения на равных", и "легко оказать ему (Путину – ред.) уважение, которого он требует - и которого он, вероятно, заслуживает".
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
15:39
В Германии заявили о неизменной позиции по поставкам вооружения Украине
Позднее Шенбах сообщил в соцсети Twitter, что его заявления были "явной ошибкой" и "необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации".
Заместитель официального представителя кабмина Кристиане Хофман в понедельник сообщила журналистам, что его слова не отражают позицию правительства Германии "ни по форме, ни по содержанию".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, выразил мнение, что такие заявления говорят о том, что не все потеряно.
РФ не раз заявляла, что открыта к диалогу с Западом на основе взаимоуважения, но не она виновата в ухудшении отношений.
Берлин - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
14:55
Украинское СМИ назвало Германию "пособником агрессора"
 
В миреУкраинаКитайДмитрий ПесковСергей Нечаев (дипломат)Минобороны ГерманииРоссияКристина Ламбрехт
 
 
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