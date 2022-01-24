https://ria.ru/20220124/otstavka-1769286006.html

Российский посол прокомментировал отставку главкома ВМС Германии

Российский посол прокомментировал отставку главкома ВМС Германии - РИА Новости, 24.01.2022

Российский посол прокомментировал отставку главкома ВМС Германии

Слова вице-адмирала и командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха о том, что Крым не вернется в состав Украины, после которых он подал в отставку, это очевидные РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T16:47

2022-01-24T16:47

2022-01-24T16:47

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украина

китай

дмитрий песков

сергей нечаев (дипломат)

минобороны германии

россия

кристина ламбрехт

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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Слова вице-адмирала и командующего ВМС Германии Кай-Ахима Шенбаха о том, что Крым не вернется в состав Украины, после которых он подал в отставку, это очевидные вещи и сложно сказать, почему они "вызвали бурю эмоций", заявил в понедельник РИА Новости посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев,"Если я правильно понимаю, речь шла о личном мнении господина Шёнбаха, в частности, о том, что президент России заслуживает уважения и разговора на равных, а также что Крым "ушел" из Украины навсегда и никогда туда не вернется. Мне трудно судить, почему эти совершенно очевидные вещи вызвали такую бурю эмоций. Далек от мысли, что в Германии становится проблематичным выражать свою точку зрения, даже сугубо личную", - заявил посол.Он добавил, что "Россия, действительно, не та страна, с которой можно разговаривать свысока, с позиции силы, ультиматумов и морального превосходства". Хотя "мы с уважением относимся к другим странам, но требуем такого же отношения к себе", и "странно, если это все еще кого-то удивляет", заявил посол."Что касается Крыма, то он никуда не "ушел", а вернулся домой, в Россию. Его жители сделали осознанный выбор, отвергнув антироссийский вектор развития Украины, навязанный вооруженным государственным переворотом 2014 года и продолжаемый нынешним руководством страны. Речь идет о маниакальном вытеснении киевскими властями всего, что связано с Россией, русским языком, русской культурой, образованием, нашей общей историей, о преследовании и исключении из политической жизни тех, кто смеет думать иначе, о закрытии оппозиционных телеканалов и СМИ. Об этом в Германии почему-то предпочитают не говорить", - считает Нечаев.Ранее командующий военно-морскими силами (ВМС) Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах, который ранее заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, сообщил, что попросил освободить себя от исполнения обязанностей, глава минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт прошение об отставке приняла. В оборонном ведомстве сообщили, что в ближайшее время будет назначен новый главком ВМС.Кроме того, говоря об обвинениях со стороны Запада в адрес России, что Москва якобы может планировать дестабилизацию Украины, вице-адмирал сказал, что это "нонсенс". Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР, отметил Шенбах, указав, что президент России Владимир Путин хочет от Запада "уважения на равных", и "легко оказать ему (Путину – ред.) уважение, которого он требует - и которого он, вероятно, заслуживает".Позднее Шенбах сообщил в соцсети Twitter, что его заявления были "явной ошибкой" и "необдуманными, неверно оцененными в этой ситуации".Заместитель официального представителя кабмина Кристиане Хофман в понедельник сообщила журналистам, что его слова не отражают позицию правительства Германии "ни по форме, ни по содержанию".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, выразил мнение, что такие заявления говорят о том, что не все потеряно.РФ не раз заявляла, что открыта к диалогу с Западом на основе взаимоуважения, но не она виновата в ухудшении отношений.

https://ria.ru/20220124/otstavka-1769283154.html

https://ria.ru/20220124/oruzhie-1769273600.html

https://ria.ru/20220124/germaniya-1769264125.html

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в мире, украина, китай, дмитрий песков, сергей нечаев (дипломат), минобороны германии, россия, кристина ламбрехт