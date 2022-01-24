Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220124/otstavka-1769283154.html
В Крыму назвали отставку главкома ВМС Германии грязной игрой
В Крыму назвали отставку главкома ВМС Германии грязной игрой - РИА Новости, 24.01.2022
В Крыму назвали отставку главкома ВМС Германии грязной игрой
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T16:32
2022-01-24T16:32
в мире
украина
сша
германия
юрий гемпель
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769127873_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_8fc8bceb8f670f7e6c3c9e767001ee85.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель назвал грязной политической игрой отставку главы ВМС ФРГ вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха, заявившего, что полуостров никогда не вернется в состав Украины.Ранее Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, однако после того, как его заявление получило общественный резонанс, он подал в отставку. В понедельник заместитель официального представителя кабмина Кристиане Хофман заявил, что слова Шенбаха по Крыму и России не отражают позицию правительства Германии."Мы имеем дело с грязной политической игрой. Уверен, что Шенбах уволен в угоду политике США. В ФРГ все прекрасно понимают относительно Крыма, но настолько зависят от американцев, что вынуждены принимать столь заведомо ошибочные решения. Как бы там ни было, но такими поступками не скрыть правду о российском Крыме. Она всем очевидна", - сказал РИА Новости Гемпель.По его мнению, кабмин ФРГ, открестившись от слов Шенбаха, проявил свою политическую слабость и беспринципность.
https://ria.ru/20220124/oruzhie-1769273600.html
https://ria.ru/20220124/germaniya-1769264125.html
украина
сша
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/17/1769127873_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_be57b804245a4df95adeb5dfd3259ea9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, германия, юрий гемпель, россия
16:32 24.01.2022
 
В Крыму назвали отставку главкома ВМС Германии грязной игрой

Член парламента Крыма Гемпель назвал отставку главкома ВМС Германии Шенбаха грязной игрой

© REUTERS / Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and AnalysesВице-адмирал Кай-Ахим Шенбах
Вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© REUTERS / Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses
Вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель назвал грязной политической игрой отставку главы ВМС ФРГ вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха, заявившего, что полуостров никогда не вернется в состав Украины.
Ранее Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, однако после того, как его заявление получило общественный резонанс, он подал в отставку. В понедельник заместитель официального представителя кабмина Кристиане Хофман заявил, что слова Шенбаха по Крыму и России не отражают позицию правительства Германии.
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
15:39
В Германии заявили о неизменной позиции по поставкам вооружения Украине
"Мы имеем дело с грязной политической игрой. Уверен, что Шенбах уволен в угоду политике США. В ФРГ все прекрасно понимают относительно Крыма, но настолько зависят от американцев, что вынуждены принимать столь заведомо ошибочные решения. Как бы там ни было, но такими поступками не скрыть правду о российском Крыме. Она всем очевидна", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его мнению, кабмин ФРГ, открестившись от слов Шенбаха, проявил свою политическую слабость и беспринципность.
Берлин - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
14:55
Украинское СМИ назвало Германию "пособником агрессора"
 
В миреУкраинаСШАГерманияЮрий ГемпельРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и Британией
01:02Пушков указал на важную деталь в действиях Киева
01:01В Испании предупредили об опасности украинских неонацистов
01:00Министр обороны Украины призвал не сеять панику
00:56Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН
00:54Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину
00:51СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
23:49Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно
23:41США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России
23:37Пентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на Украину
23:31Псаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
23:29Макрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на Украине
Лента новостейМолния
Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и БританиейПушков указал на важную деталь в действиях КиеваВ Испании предупредили об опасности украинских неонацистовМинистр обороны Украины призвал не сеять паникуИран погасил необходимую часть задолженности перед ООННидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть УкраинуСМИ: МИД Канады подвергся кибератакеТелескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское мореПервый тур выборов президента Италии завершился безрезультатноСША заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения РоссииПентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на УкраинуПсаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНРМакрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на Украине