https://ria.ru/20220124/otstavka-1769283154.html

В Крыму назвали отставку главкома ВМС Германии грязной игрой

В Крыму назвали отставку главкома ВМС Германии грязной игрой - РИА Новости, 24.01.2022

В Крыму назвали отставку главкома ВМС Германии грязной игрой

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T16:32

2022-01-24T16:32

2022-01-24T16:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 янв – РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям, председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель назвал грязной политической игрой отставку главы ВМС ФРГ вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха, заявившего, что полуостров никогда не вернется в состав Украины.Ранее Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины, однако после того, как его заявление получило общественный резонанс, он подал в отставку. В понедельник заместитель официального представителя кабмина Кристиане Хофман заявил, что слова Шенбаха по Крыму и России не отражают позицию правительства Германии."Мы имеем дело с грязной политической игрой. Уверен, что Шенбах уволен в угоду политике США. В ФРГ все прекрасно понимают относительно Крыма, но настолько зависят от американцев, что вынуждены принимать столь заведомо ошибочные решения. Как бы там ни было, но такими поступками не скрыть правду о российском Крыме. Она всем очевидна", - сказал РИА Новости Гемпель.По его мнению, кабмин ФРГ, открестившись от слов Шенбаха, проявил свою политическую слабость и беспринципность.

https://ria.ru/20220124/oruzhie-1769273600.html

https://ria.ru/20220124/germaniya-1769264125.html

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