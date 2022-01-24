05:00 24.01.2022 (обновлено: 05:15 24.01.2022)
СМИ: мятежники потребовали отставки президента Буркина-Фасо
LSI Africa: в Буркина-Фасо взбунтовавшиеся военные требуют отставки президента Каборе
Буркина-Фасо
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Взбунтовавшиеся военные в Буркина-Фасо требуют отставки президента страны Роша Марка Каборе, лидер находится под охраной сил жандармерии, сообщает портал LSI Africa.
Ранее очевидцы сообщили агентству Ассошийэтед Пресс, что у резиденции президента в столице Уагадугу в воскресенье вечером были слышны звуки стрельбы, а в небе замечены вертолеты.
"По нашей информации, уход президента Роша Каборе действительно является одним из требований мятежников ... Жандармерия обеспечивает безопасность президента Каборе", - говорится в сообщении портала в Twitter.
Источник, близкий к генштабу, в свою очередь, заявил, что речь не идет "о стадии мятежа".
Ранее президент Буркина-Фасо своим указом ввел комендантский час на всей территории страны "до дальнейших распоряжений". Он действует с 20.00 (23.00 мск) до 5.30 (8.30 мск). Позднее министерство образования Буркина-Фасо сообщило, что в понедельник и во вторник в стране будут закрыты школы в связи с "небезопасной обстановкой" и активностью "недовольных в казармах". Региональный блок Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) призвало военных сохранять "республиканскую позицию" и поддерживать диалог с властями.
Ранее радиостанция RFI сообщала, что интенсивная стрельба была слышна в воскресенье утром в двух военных лагерях в столице Буркина-Фасо. В одном из них расположена тюрьма, где содержится генерал Жильбер Дьендере, осужденный за попытку переворота в 2015 году. Местная радиостанция Omega сообщала также о стрельбе в городе Кая. Правительство подтвердило факт стрельбы в столице, но опровергло сообщения о захвате власти армией. Министр вооруженных сил Бартелеми Симпоре опроверг информацию о задержании президента Рока Марка Кристиана Каборе и заявил, что ситуация в стране под контролем. Организация NetBlocks, анализирующая работу "мировой паутины", заявила, что в стране зафиксировано отключение интернета.