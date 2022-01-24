Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220124/otstavka-1769186470.html
СМИ: мятежники потребовали отставки президента Буркина-Фасо
СМИ: мятежники потребовали отставки президента Буркина-Фасо - РИА Новости, 24.01.2022
СМИ: мятежники потребовали отставки президента Буркина-Фасо
Взбунтовавшиеся военные в Буркина-Фасо требуют отставки президента страны Роша Марка Каборе, лидер находится под охраной сил жандармерии, сообщает портал LSI... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T05:00
2022-01-24T05:15
в мире
уагадугу
буркина-фасо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136051/45/1360514594_0:103:3178:1891_1920x0_80_0_0_6f29f52efaad24751b6eba47ce57a10f.jpg
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Взбунтовавшиеся военные в Буркина-Фасо требуют отставки президента страны Роша Марка Каборе, лидер находится под охраной сил жандармерии, сообщает портал LSI Africa.Ранее очевидцы сообщили агентству Ассошийэтед Пресс, что у резиденции президента в столице Уагадугу в воскресенье вечером были слышны звуки стрельбы, а в небе замечены вертолеты.Источник, близкий к генштабу, в свою очередь, заявил, что речь не идет "о стадии мятежа".Ранее президент Буркина-Фасо своим указом ввел комендантский час на всей территории страны "до дальнейших распоряжений". Он действует с 20.00 (23.00 мск) до 5.30 (8.30 мск). Позднее министерство образования Буркина-Фасо сообщило, что в понедельник и во вторник в стране будут закрыты школы в связи с "небезопасной обстановкой" и активностью "недовольных в казармах". Региональный блок Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) призвало военных сохранять "республиканскую позицию" и поддерживать диалог с властями.Ранее радиостанция RFI сообщала, что интенсивная стрельба была слышна в воскресенье утром в двух военных лагерях в столице Буркина-Фасо. В одном из них расположена тюрьма, где содержится генерал Жильбер Дьендере, осужденный за попытку переворота в 2015 году. Местная радиостанция Omega сообщала также о стрельбе в городе Кая. Правительство подтвердило факт стрельбы в столице, но опровергло сообщения о захвате власти армией. Министр вооруженных сил Бартелеми Симпоре опроверг информацию о задержании президента Рока Марка Кристиана Каборе и заявил, что ситуация в стране под контролем. Организация NetBlocks, анализирующая работу "мировой паутины", заявила, что в стране зафиксировано отключение интернета.
https://ria.ru/20220123/burkina-faso-1769125473.html
уагадугу
буркина-фасо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/136051/45/1360514594_262:0:2918:1992_1920x0_80_0_0_a01878e702489d0a44444fca543e012f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, уагадугу, буркина-фасо
05:00 24.01.2022 (обновлено: 05:15 24.01.2022)
 
СМИ: мятежники потребовали отставки президента Буркина-Фасо

LSI Africa: в Буркина-Фасо взбунтовавшиеся военные требуют отставки президента Каборе

© AFP 2022 / Ahmed Ouoba Буркина-Фасо
Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© AFP 2022 / Ahmed Ouoba
Буркина-Фасо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Взбунтовавшиеся военные в Буркина-Фасо требуют отставки президента страны Роша Марка Каборе, лидер находится под охраной сил жандармерии, сообщает портал LSI Africa.
Ранее очевидцы сообщили агентству Ассошийэтед Пресс, что у резиденции президента в столице Уагадугу в воскресенье вечером были слышны звуки стрельбы, а в небе замечены вертолеты.
"По нашей информации, уход президента Роша Каборе действительно является одним из требований мятежников ... Жандармерия обеспечивает безопасность президента Каборе", - говорится в сообщении портала в Twitter.
Источник, близкий к генштабу, в свою очередь, заявил, что речь не идет "о стадии мятежа".
Ранее президент Буркина-Фасо своим указом ввел комендантский час на всей территории страны "до дальнейших распоряжений". Он действует с 20.00 (23.00 мск) до 5.30 (8.30 мск). Позднее министерство образования Буркина-Фасо сообщило, что в понедельник и во вторник в стране будут закрыты школы в связи с "небезопасной обстановкой" и активностью "недовольных в казармах". Региональный блок Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) призвало военных сохранять "республиканскую позицию" и поддерживать диалог с властями.
Ранее радиостанция RFI сообщала, что интенсивная стрельба была слышна в воскресенье утром в двух военных лагерях в столице Буркина-Фасо. В одном из них расположена тюрьма, где содержится генерал Жильбер Дьендере, осужденный за попытку переворота в 2015 году. Местная радиостанция Omega сообщала также о стрельбе в городе Кая. Правительство подтвердило факт стрельбы в столице, но опровергло сообщения о захвате власти армией. Министр вооруженных сил Бартелеми Симпоре опроверг информацию о задержании президента Рока Марка Кристиана Каборе и заявил, что ситуация в стране под контролем. Организация NetBlocks, анализирующая работу "мировой паутины", заявила, что в стране зафиксировано отключение интернета.
Силы безопасности Буркина-Фасо - РИА Новости, 1920, 23.01.2022
Вчера, 12:46
В Буркина-Фасо опровергли информацию о задержании президента
 
В миреУагадугуБуркина-Фасо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:05Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и Британией
01:02Пушков указал на важную деталь в действиях Киева
01:01В Испании предупредили об опасности украинских неонацистов
01:00Министр обороны Украины призвал не сеять панику
00:56Иран погасил необходимую часть задолженности перед ООН
00:54Нидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть Украину
00:51СМИ: МИД Канады подвергся кибератаке
00:36Телескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбиту
00:24Минфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"
00:18Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"
00:15В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танков
00:05США призвали освободить президента Буркина-Фасо
00:01США не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советников
23:58США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности
23:52Истребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское море
23:49Первый тур выборов президента Италии завершился безрезультатно
23:41США заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения России
23:37Пентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на Украину
23:31Псаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНР
23:29Макрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на Украине
Лента новостейМолния
Кулеба заявил, что Украина стремится к союзу с Польшей и БританиейПушков указал на важную деталь в действиях КиеваВ Испании предупредили об опасности украинских неонацистовМинистр обороны Украины призвал не сеять паникуИран погасил необходимую часть задолженности перед ООННидерланды разрешили сотрудникам посольства в Киеве покинуть УкраинуСМИ: МИД Канады подвергся кибератакеТелескоп "Джеймс Уэбб" вышел на рабочую орбитуМинфин США сократил срок действия лицензий группы "ГАЗ"Киев оценил предстоящую встречу советников в "нормандском формате"В палате представителей США призвали ускорить передачу Польше танковСША призвали освободить президента Буркина-ФасоСША не примут участия во встрече нормандского формата на уровне советниковСША отказались идти на уступки России в вопросах безопасностиИстребитель ВМС США F-35 упал в Южно-Китайское мореПервый тур выборов президента Италии завершился безрезультатноСША заявили, что учитывают мнение Европы в ответе на предложения РоссииПентагон пока не нашел признаков "неминуемости" вторжения России на УкраинуПсаки не смогла оценить предложение депутатов Госдумы о признании ДНР и ЛНРМакрон намерен предложить Путину "путь деэскалации" кризиса на Украине