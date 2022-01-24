https://ria.ru/20220124/otstavka-1769186470.html

СМИ: мятежники потребовали отставки президента Буркина-Фасо

СМИ: мятежники потребовали отставки президента Буркина-Фасо - РИА Новости, 24.01.2022

СМИ: мятежники потребовали отставки президента Буркина-Фасо

Взбунтовавшиеся военные в Буркина-Фасо требуют отставки президента страны Роша Марка Каборе, лидер находится под охраной сил жандармерии, сообщает портал LSI... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T05:00

2022-01-24T05:00

2022-01-24T05:15

в мире

уагадугу

буркина-фасо

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Взбунтовавшиеся военные в Буркина-Фасо требуют отставки президента страны Роша Марка Каборе, лидер находится под охраной сил жандармерии, сообщает портал LSI Africa.Ранее очевидцы сообщили агентству Ассошийэтед Пресс, что у резиденции президента в столице Уагадугу в воскресенье вечером были слышны звуки стрельбы, а в небе замечены вертолеты.Источник, близкий к генштабу, в свою очередь, заявил, что речь не идет "о стадии мятежа".Ранее президент Буркина-Фасо своим указом ввел комендантский час на всей территории страны "до дальнейших распоряжений". Он действует с 20.00 (23.00 мск) до 5.30 (8.30 мск). Позднее министерство образования Буркина-Фасо сообщило, что в понедельник и во вторник в стране будут закрыты школы в связи с "небезопасной обстановкой" и активностью "недовольных в казармах". Региональный блок Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) призвало военных сохранять "республиканскую позицию" и поддерживать диалог с властями.Ранее радиостанция RFI сообщала, что интенсивная стрельба была слышна в воскресенье утром в двух военных лагерях в столице Буркина-Фасо. В одном из них расположена тюрьма, где содержится генерал Жильбер Дьендере, осужденный за попытку переворота в 2015 году. Местная радиостанция Omega сообщала также о стрельбе в городе Кая. Правительство подтвердило факт стрельбы в столице, но опровергло сообщения о захвате власти армией. Министр вооруженных сил Бартелеми Симпоре опроверг информацию о задержании президента Рока Марка Кристиана Каборе и заявил, что ситуация в стране под контролем. Организация NetBlocks, анализирующая работу "мировой паутины", заявила, что в стране зафиксировано отключение интернета.

https://ria.ru/20220123/burkina-faso-1769125473.html

уагадугу

буркина-фасо

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в мире, уагадугу, буркина-фасо