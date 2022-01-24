https://ria.ru/20220124/otoplenie-1769330184.html

Зеленский заверил украинцев, что страна спокойно пройдет отопительный сезон

Зеленский заверил украинцев, что страна спокойно пройдет отопительный сезон - РИА Новости, 24.01.2022

Зеленский заверил украинцев, что страна спокойно пройдет отопительный сезон

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна спокойно пройдет текущий отопительный период, газа в подземных газовых хранилищах и угля на сегодняшний... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T21:27

2022-01-24T21:27

2022-01-24T21:27

в мире

украина

владимир зеленский

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КИЕВ, 24 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна спокойно пройдет текущий отопительный период, газа в подземных газовых хранилищах и угля на сегодняшний день достаточно, такое заявление он сделал по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник."Мы можем констатировать, что спокойно пройдем весь этот отопительный сезон. Предпосылок, чтобы утверждать это достаточно. Газа в подземных хранилищах достаточно, запасов угля достаточно, на электростанциях и в портах они превысили уже 1 млн тонн. Ежедневно благодаря ритмичным поставкам по железной дороге и морем они (запасы – ред.) растут. Поводов для оптимизма достаточно", - заявил Зеленский в обращении на телеканале "Рада".

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769323998.html

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в мире, украина, владимир зеленский