https://ria.ru/20220124/otoplenie-1769330184.html
Зеленский заверил украинцев, что страна спокойно пройдет отопительный сезон
Зеленский заверил украинцев, что страна спокойно пройдет отопительный сезон - РИА Новости, 24.01.2022
Зеленский заверил украинцев, что страна спокойно пройдет отопительный сезон
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна спокойно пройдет текущий отопительный период, газа в подземных газовых хранилищах и угля на сегодняшний... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T21:27
2022-01-24T21:27
2022-01-24T21:27
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украина
владимир зеленский
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КИЕВ, 24 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна спокойно пройдет текущий отопительный период, газа в подземных газовых хранилищах и угля на сегодняшний день достаточно, такое заявление он сделал по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в понедельник."Мы можем констатировать, что спокойно пройдем весь этот отопительный сезон. Предпосылок, чтобы утверждать это достаточно. Газа в подземных хранилищах достаточно, запасов угля достаточно, на электростанциях и в портах они превысили уже 1 млн тонн. Ежедневно благодаря ритмичным поставкам по железной дороге и морем они (запасы – ред.) растут. Поводов для оптимизма достаточно", - заявил Зеленский в обращении на телеканале "Рада".
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в мире, украина, владимир зеленский
Зеленский заверил украинцев, что страна спокойно пройдет отопительный сезон
Президент Зеленский заверил украинцев, что страна спокойно пройдет отопительный сезон