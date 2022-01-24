https://ria.ru/20220124/otlov-1769191450.html

Изменения в закон об отлове бродячих собак назрели, заявил глава Томска

Изменения в закон об отлове бродячих собак назрели, заявил глава Томска - РИА Новости, 24.01.2022

Изменения в закон об отлове бродячих собак назрели, заявил глава Томска

Инициатива губернатора Забайкалья Александра Осипова о необходимости внести изменения в федеральный закон об отлове безнадзорных животных давно назрела, заявил... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T08:13

2022-01-24T08:13

2022-01-24T12:56

общество

иркутск

хабаровск

новосибирск

александр осипов

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НОВОСИБИРСК, 24 янв – РИА Новости. Инициатива губернатора Забайкалья Александра Осипова о необходимости внести изменения в федеральный закон об отлове безнадзорных животных давно назрела, заявил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.Ранее стало известно, что собаки загрызли семилетнюю девочку в селе Домна в Забайкалье. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкалья выехал на место и принёс соболезнования семье ребёнка. Она также сообщил, что попросит изменить федеральный закон, который регулирует отлов безнадзорных животных."Ужасная трагедия произошла в Забайкалье. Погибла маленькая девочка. Не так давно подобное ЧП произошло в Якутии, где бродячие собаки загрызли женщину. И такие случаи множатся… Считаю, что после случившихся трагедий российским законодателям необходимо в срочном порядке вернуться к рассмотрению вопроса об изменениях закона. Эту позицию поддерживают Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Иркутск, Улан-Удэ, Новосибирск и другие города Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Сейчас составляются соответствующие предложения в федеральную Думу", - привели слова Ратнера в мэрии.Глава города отметил, что в Томске каждый год приют "Верный друг", выполняющий функции службы по регулированию численности безнадзорных собак, отлавливает свыше 3,5 тысяч бездомных животных. При этом более 400 самых агрессивных псов содержатся в приюте пожизненно, по федеральному закону их нельзя усыплять. Мест в пункте передержки больше нет."Такие проблемы - практически во всех муниципальных образованиях страны. В прошлом году администрация Томска подготовила в региональный парламент проект инициативы по вопросу внесения изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Документ среди прочего предлагал установить понятие "агрессивное животное с признаками проявления бешенства" и убрать обязанность пожизненного их содержания. Однако мы получили ответ, что внесение данной инициативы преждевременно", - рассказал Ратнер.Он также намерен обратиться за поддержкой этой инициативы к депутатам-томичам, работающим на федеральном уровне.

https://ria.ru/20220123/bastrykin-1769143520.html

https://ria.ru/20220123/chita-1769117995.html

иркутск

хабаровск

новосибирск

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общество, иркутск, хабаровск, новосибирск, александр осипов