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Изменения в закон об отлове бродячих собак назрели, заявил глава Томска
Изменения в закон об отлове бродячих собак назрели, заявил глава Томска - РИА Новости, 24.01.2022
Изменения в закон об отлове бродячих собак назрели, заявил глава Томска
Инициатива губернатора Забайкалья Александра Осипова о необходимости внести изменения в федеральный закон об отлове безнадзорных животных давно назрела, заявил... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T08:13
2022-01-24T12:56
общество
иркутск
хабаровск
новосибирск
александр осипов
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НОВОСИБИРСК, 24 янв – РИА Новости. Инициатива губернатора Забайкалья Александра Осипова о необходимости внести изменения в федеральный закон об отлове безнадзорных животных давно назрела, заявил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.Ранее стало известно, что собаки загрызли семилетнюю девочку в селе Домна в Забайкалье. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкалья выехал на место и принёс соболезнования семье ребёнка. Она также сообщил, что попросит изменить федеральный закон, который регулирует отлов безнадзорных животных."Ужасная трагедия произошла в Забайкалье. Погибла маленькая девочка. Не так давно подобное ЧП произошло в Якутии, где бродячие собаки загрызли женщину. И такие случаи множатся… Считаю, что после случившихся трагедий российским законодателям необходимо в срочном порядке вернуться к рассмотрению вопроса об изменениях закона. Эту позицию поддерживают Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Иркутск, Улан-Удэ, Новосибирск и другие города Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Сейчас составляются соответствующие предложения в федеральную Думу", - привели слова Ратнера в мэрии.Глава города отметил, что в Томске каждый год приют "Верный друг", выполняющий функции службы по регулированию численности безнадзорных собак, отлавливает свыше 3,5 тысяч бездомных животных. При этом более 400 самых агрессивных псов содержатся в приюте пожизненно, по федеральному закону их нельзя усыплять. Мест в пункте передержки больше нет."Такие проблемы - практически во всех муниципальных образованиях страны. В прошлом году администрация Томска подготовила в региональный парламент проект инициативы по вопросу внесения изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Документ среди прочего предлагал установить понятие "агрессивное животное с признаками проявления бешенства" и убрать обязанность пожизненного их содержания. Однако мы получили ответ, что внесение данной инициативы преждевременно", - рассказал Ратнер.Он также намерен обратиться за поддержкой этой инициативы к депутатам-томичам, работающим на федеральном уровне.
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общество, иркутск, хабаровск, новосибирск, александр осипов
08:13 24.01.2022 (обновлено: 12:56 24.01.2022)
 
Изменения в закон об отлове бродячих собак назрели, заявил глава Томска

Глава Томска Ратнер поддержал инициативу об изменении закона об отлове бродячих животных

© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкСобака на улице
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НОВОСИБИРСК, 24 янв – РИА Новости. Инициатива губернатора Забайкалья Александра Осипова о необходимости внести изменения в федеральный закон об отлове безнадзорных животных давно назрела, заявил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.
Ранее стало известно, что собаки загрызли семилетнюю девочку в селе Домна в Забайкалье. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкалья выехал на место и принёс соболезнования семье ребёнка. Она также сообщил, что попросит изменить федеральный закон, который регулирует отлов безнадзорных животных.
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Глава города отметил, что в Томске каждый год приют "Верный друг", выполняющий функции службы по регулированию численности безнадзорных собак, отлавливает свыше 3,5 тысяч бездомных животных. При этом более 400 самых агрессивных псов содержатся в приюте пожизненно, по федеральному закону их нельзя усыплять. Мест в пункте передержки больше нет.
"Такие проблемы - практически во всех муниципальных образованиях страны. В прошлом году администрация Томска подготовила в региональный парламент проект инициативы по вопросу внесения изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Документ среди прочего предлагал установить понятие "агрессивное животное с признаками проявления бешенства" и убрать обязанность пожизненного их содержания. Однако мы получили ответ, что внесение данной инициативы преждевременно", - рассказал Ратнер.
Он также намерен обратиться за поддержкой этой инициативы к депутатам-томичам, работающим на федеральном уровне.
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