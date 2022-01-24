08:13 24.01.2022 (обновлено: 12:56 24.01.2022)
Изменения в закон об отлове бродячих собак назрели, заявил глава Томска
Глава Томска Ратнер поддержал инициативу об изменении закона об отлове бродячих животных
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Собака на улице. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 24 янв – РИА Новости. Инициатива губернатора Забайкалья Александра Осипова о необходимости внести изменения в федеральный закон об отлове безнадзорных животных давно назрела, заявил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер.
Ранее стало известно, что собаки загрызли семилетнюю девочку в селе Домна в Забайкалье. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Забайкалья выехал на место и принёс соболезнования семье ребёнка. Она также сообщил, что попросит изменить федеральный закон, который регулирует отлов безнадзорных животных.
"Ужасная трагедия произошла в Забайкалье. Погибла маленькая девочка. Не так давно подобное ЧП произошло в Якутии, где бродячие собаки загрызли женщину. И такие случаи множатся… Считаю, что после случившихся трагедий российским законодателям необходимо в срочном порядке вернуться к рассмотрению вопроса об изменениях закона. Эту позицию поддерживают Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Иркутск, Улан-Удэ, Новосибирск и другие города Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. Сейчас составляются соответствующие предложения в федеральную Думу", - привели слова Ратнера в мэрии.
Глава города отметил, что в Томске каждый год приют "Верный друг", выполняющий функции службы по регулированию численности безнадзорных собак, отлавливает свыше 3,5 тысяч бездомных животных. При этом более 400 самых агрессивных псов содержатся в приюте пожизненно, по федеральному закону их нельзя усыплять. Мест в пункте передержки больше нет.
"Такие проблемы - практически во всех муниципальных образованиях страны. В прошлом году администрация Томска подготовила в региональный парламент проект инициативы по вопросу внесения изменений в федеральный закон об ответственном обращении с животными. Документ среди прочего предлагал установить понятие "агрессивное животное с признаками проявления бешенства" и убрать обязанность пожизненного их содержания. Однако мы получили ответ, что внесение данной инициативы преждевременно", - рассказал Ратнер.
Он также намерен обратиться за поддержкой этой инициативы к депутатам-томичам, работающим на федеральном уровне.