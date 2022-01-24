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Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть Украину
Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть Украину - РИА Новости, 24.01.2022
Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть Украину
Госдепартамент разрешил американским дипломатам добровольно покинуть Украину и рекомендовал гражданам США рассмотреть возможность отъезда из этой страны,... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T02:22
2022-01-24T02:22
2022-01-24T09:21
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ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Госдепартамент разрешил американским дипломатам добровольно покинуть Украину и рекомендовал гражданам США рассмотреть возможность отъезда из этой страны, говорится в опубликованном заявлении ведомства.Ведомство объяснило это некой "угрозой военных действий со стороны России", которые якобы могут начаться "в любой момент". При этом в Вашингтоне заверили, что посольство продолжит работать штатно.Находящимся на Украине американцам рекомендовали рассмотреть возможность отъезда уже сейчас. Как заявила на брифинге высокопоставленный представитель Госдепа, при внезапном начале конфликта "правительство США не сможет эвакуировать американских граждан". Основываясь на этой информации, находящиеся на Украине американцы "должны планировать свои действия соответствующим образом, в том числе используя коммерческие возможности, чтобы покинуть страну".Госдеп также посоветовал американцам не посещать Россию из-за "сохраняющейся напряженности" вдоль российско-украинской границы, ситуации с COVID-19 и ограниченных возможностей посольства оказать помощь гражданам США.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники передавал, что американское посольство в Киеве попросило Государственный департамент разрешить всем представителям неосновного персонала и их родным уехать. Впоследствии один из журналистов телеканала FoxNews написал в Twitter, что ведомство распорядилось начать эвакуацию в понедельник, 24 января. Причем в Госдепе эту информацию тогда не подтвердили.В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что страны Запада готовят несколько крупных провокаций в ситуации вокруг Украины, Москва не исключает, что они могут быть информационными или военными.Россия не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны Североатлантического альянса, увеличившие число учений в Черном море. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины, отмечали в ведомстве. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
https://ria.ru/20220124/voennye-1769182712.html
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в мире, украина, сша
02:22 24.01.2022 (обновлено: 09:21 24.01.2022)
Госдеп разрешил американским дипломатам покинуть Украину
Госдеп распорядился начать добровольный отъезд американских дипломатов с Украины
ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости.
Госдепартамент разрешил американским дипломатам добровольно покинуть Украину и рекомендовал гражданам США рассмотреть возможность отъезда из этой страны, говорится
в опубликованном заявлении ведомства.
"Двадцать третьего января 2022 года Госдепартамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве", — следует из документа.
Ведомство объяснило это некой "угрозой военных действий со стороны России", которые якобы могут начаться "в любой момент". При этом в Вашингтоне заверили, что посольство продолжит работать штатно.
Находящимся на Украине американцам рекомендовали рассмотреть возможность отъезда уже сейчас. Как заявила на брифинге высокопоставленный представитель Госдепа, при внезапном начале конфликта "правительство США не сможет эвакуировать американских граждан". Основываясь на этой информации, находящиеся на Украине американцы "должны планировать свои действия соответствующим образом, в том числе используя коммерческие возможности, чтобы покинуть страну".
Госдеп также посоветовал американцам не посещать Россию из-за "сохраняющейся напряженности" вдоль российско-украинской границы, ситуации с COVID-19 и ограниченных возможностей посольства оказать помощь гражданам США.
Ранее телеканал CNN
со ссылкой на источники передавал, что американское посольство в Киеве попросило Государственный департамент разрешить всем представителям неосновного персонала и их родным уехать. Впоследствии один из журналистов телеканала FoxNews написал в Twitter, что ведомство распорядилось начать эвакуацию в понедельник, 24 января. Причем в Госдепе эту информацию тогда не подтвердили.
В воскресенье официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что страны Запада готовят несколько крупных провокаций в ситуации вокруг Украины, Москва не исключает, что они могут быть информационными или военными.
Россия не раз отвергала обвинения в "агрессивных действиях", подчеркивая, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Напряженность в регионе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны Североатлантического альянса, увеличившие число учений в Черном море. Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров
, НАТО
наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины
, отмечали в ведомстве. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.