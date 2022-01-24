https://ria.ru/20220124/oruzhie-1769273600.html

В Германии заявили о неизменной позиции по поставкам вооружения Украине

В Германии заявили о неизменной позиции по поставкам вооружения Украине - РИА Новости, 24.01.2022

В Германии заявили о неизменной позиции по поставкам вооружения Украине

Позиция федерального правительства по отказу поставлять Украине летальное вооружение неизменна, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T15:39

2022-01-24T15:39

2022-01-24T15:39

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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Позиция федерального правительства по отказу поставлять Украине летальное вооружение неизменна, заявила заместитель официального представителя кабмина ФРГ Кристиане Хофман.Вопрос поставок вооружений Германией Украины регулярно ставят украинские власти. Посол Украины Андрей Мельник заявлял, что неизменность этой позиции может сказаться на отношениях двух стран."Федеральное правительство не меняло позицию по поставкам летального оружия на Украину. С оглядкой на конфликт на Украине оно не согласовывает никакие поставки летального вооружения. Оно видит, конечно, что у союзников другая позиция и они действуют по-другому, но его позиция неизменна", - заявила она на брифинге в понедельник.В ответ на уточняющий вопрос, готова ли будет Германия поставить оружие Украине в случае нападения на нее России, Хофман заявила, что "Германия заявила готовность в очень короткое время поставить Украине военно-полевые госпитали"."О дальнейших планах и спекуляциях о том, что да когда, я не могу ничего сказать", - добавила она.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.

https://ria.ru/20220124/ukraina-1769263590.html

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в мире, украина, киев, дмитрий песков, нато, андрей мельник, ситуация в днр и лнр, россия