https://ria.ru/20220124/operatsiya-1769274710.html

Полиция сообщила о масштабной операции в Гейдельберге

Полиция сообщила о масштабной операции в Гейдельберге - РИА Новости, 24.01.2022

Полиция сообщила о масштабной операции в Гейдельберге

Масштабная полицейская операция идет в одном из районов немецкого Гейдельберга, земля Баден-Вюртемберг, несколько человек пострадали, причины не уточняются... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T15:48

2022-01-24T15:48

2022-01-24T16:00

в мире

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156272/48/1562724849_0:259:3179:2047_1920x0_80_0_0_79e9a06fb7b366e2b19d37e735880116.jpg

БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Масштабная полицейская операция идет в одном из районов немецкого Гейдельберга, земля Баден-Вюртемберг, несколько человек пострадали, причины не уточняются сообщает полиция Мангейма."Гейдельберг: идет масштабная операция... Несколько человек пострадали. Полиция и службы спасения на месте", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия