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Полиция сообщила о масштабной операции в Гейдельберге
Полиция сообщила о масштабной операции в Гейдельберге - РИА Новости, 24.01.2022
Полиция сообщила о масштабной операции в Гейдельберге
Масштабная полицейская операция идет в одном из районов немецкого Гейдельберга, земля Баден-Вюртемберг, несколько человек пострадали, причины не уточняются... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T15:48
2022-01-24T15:48
2022-01-24T16:00
в мире
германия
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БЕРЛИН, 24 янв - РИА Новости. Масштабная полицейская операция идет в одном из районов немецкого Гейдельберга, земля Баден-Вюртемберг, несколько человек пострадали, причины не уточняются сообщает полиция Мангейма."Гейдельберг: идет масштабная операция... Несколько человек пострадали. Полиция и службы спасения на месте", - говорится в сообщении полиции в Twitter.
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в мире, германия
15:48 24.01.2022 (обновлено: 16:00 24.01.2022)
Полиция сообщила о масштабной операции в Гейдельберге
Несколько человек пострадали во время масштабной полицейской операции в Гейдельберге