https://ria.ru/20220124/omikron-1769332853.html
В Чечне подтвердили 28 случаев заражения штаммом COVID "омикрон"
В Чечне подтвердили 28 случаев заражения штаммом COVID "омикрон" - РИА Новости, 24.01.2022
В Чечне подтвердили 28 случаев заражения штаммом COVID "омикрон"
Двадцать восемь случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Чечне, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T21:53
2022-01-24T21:53
2022-01-24T21:53
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
чеченская республика (чечня)
россия
коронавирус covid-19
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ГРОЗНЫЙ, 24 янв — РИА Новости. Двадцать восемь случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлены в Чечне, сообщает региональное управление Роспотребнадзора."Управление Роспотребнадзора по Чеченской Республике информирует, что в период с 10.01.2022г. по 24.01.2022г. с территории Чеченской Республики направлено на секвенирование в вирусологическую лабораторию ФКУЗ "Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора" 90 проб от лиц с положительным ПЦР-тестом на COVID-19. По итогам проведенных исследований в 28 пробах выявлен штамм Omicron (31,1 % от числа направленных проб)", — говорится в сообщении.Отмечается, что со следующей недели появится возможность выявлять наличие штамма "омикрон" на территории республики."Со следующей недели в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чеченской Республике" Роспотребнадзора будет возможность выявлять наличие штамма Omicron в исследуемом биоматериале от больных ковидом",— сообщает Роспотребнадзор по ЧР.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), чеченская республика (чечня), россия, коронавирус covid-19
В Чечне подтвердили 28 случаев заражения штаммом COVID "омикрон"
В Чечне подтвердили 28 случаев заражения штаммом COVID "омикрон"