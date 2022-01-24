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"Омикрон" стал доминирующим штаммом в Северной Осетии
"Омикрон" стал доминирующим штаммом в Северной Осетии - РИА Новости, 24.01.2022
"Омикрон" стал доминирующим штаммом в Северной Осетии
Вариант коронавирусной инфекции "омикрон" стал доминирующим в Северной Осетии, сообщил глава управления Роспотребнадзора по региону Алан Тибилов. РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:19
2022-01-24T11:19
2022-01-24T11:32
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
республика северная осетия - алания
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ПЯТИГОРСК, 24 янв - РИА Новости. Вариант коронавирусной инфекции "омикрон" стал доминирующим в Северной Осетии, сообщил глава управления Роспотребнадзора по региону Алан Тибилов."В субъектах СКФО заболеваемость COVID-19 выросла на 71,5% - 1,7 раза больше предыдущей недели. У нас на прошлой неделе в сравнении с предыдущей количество новых случаев выросло на 17,2%, количество обращений в ковидные госпитали было на том же уровне, что и неделей ранее, коэффициент распространения инфекции на прошлой неделе был в диапазоне от 1,04 до 1,18, активных очагов - 1168… Можно с уверенностью говорить, что в республике доминирует "омикрон", - сказал Тибилов на совещании.По его словам, во всех возрастных группах отмечается рост COVID-19 на прошедшей неделе, заболеваемость среди детей выросла в 3,6 раза.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, республика северная осетия - алания, коронавирусы, скфо, россия, коронавирус в россии
11:19 24.01.2022 (обновлено: 11:32 24.01.2022)
"Омикрон" стал доминирующим штаммом в Северной Осетии
Роспотребнадзор: "Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Северной Осетии