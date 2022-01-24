https://ria.ru/20220124/omikron-1769216602.html

Курские власти заявили о наличии "омикрона" в регионе

Курские власти заявили о наличии "омикрона" в регионе - РИА Новости, 24.01.2022

Курские власти заявили о наличии "омикрона" в регионе

Ситуация в Курской области со снижением количества пациентов с COVID-19, которым требуется госпитализация, на фоне росте заболеваемости говорит появлении в... РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T11:14

2022-01-24T11:14

2022-01-24T11:14

распространение коронавируса

общество

курская область

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

омикрон-штамм коронавируса

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ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. Ситуация в Курской области со снижением количества пациентов с COVID-19, которым требуется госпитализация, на фоне росте заболеваемости говорит появлении в регионе штамма "омикрон", сообщил в понедельник на оперативном совещании заместитель губернатора Андрей Белостоцкий."Мы видим, что штамм "омикрон", если присутствует, то в незначительном количестве. Количество стационарных пациентов уменьшается даже при (росте) заболеваемости... Количество реанимационных пациентов у нас минимальное за последние полгода. Это говорит о том, что сейчас в Курской области - хотя мы не выявили еще - уже штамм "омикрон" присутствует. Поэтому надо быть максимально аккуратным", – сказал Белостоцкий.По данным оперштаба на 23 января, в Курской области всего зарегистрировано 84 418 случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1018 человек, из них на ИВЛ – 58. С начала пандемии в области скончались 2148 человек с COVID-19.

https://ria.ru/20220124/omikron-1769210759.html

курская область

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общество, курская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса