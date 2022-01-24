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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220124/omikron-1769216602.html
Курские власти заявили о наличии "омикрона" в регионе
Курские власти заявили о наличии "омикрона" в регионе - РИА Новости, 24.01.2022
Курские власти заявили о наличии "омикрона" в регионе
Ситуация в Курской области со снижением количества пациентов с COVID-19, которым требуется госпитализация, на фоне росте заболеваемости говорит появлении в... РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T11:14
2022-01-24T11:14
распространение коронавируса
общество
курская область
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. Ситуация в Курской области со снижением количества пациентов с COVID-19, которым требуется госпитализация, на фоне росте заболеваемости говорит появлении в регионе штамма "омикрон", сообщил в понедельник на оперативном совещании заместитель губернатора Андрей Белостоцкий."Мы видим, что штамм "омикрон", если присутствует, то в незначительном количестве. Количество стационарных пациентов уменьшается даже при (росте) заболеваемости... Количество реанимационных пациентов у нас минимальное за последние полгода. Это говорит о том, что сейчас в Курской области - хотя мы не выявили еще - уже штамм "омикрон" присутствует. Поэтому надо быть максимально аккуратным", – сказал Белостоцкий.По данным оперштаба на 23 января, в Курской области всего зарегистрировано 84 418 случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1018 человек, из них на ИВЛ – 58. С начала пандемии в области скончались 2148 человек с COVID-19.
https://ria.ru/20220124/omikron-1769210759.html
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общество, курская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
11:14 24.01.2022
 
Курские власти заявили о наличии "омикрона" в регионе

Курские власти заявили о наличии "омикрона" в регионе, но лабораторно его пока не выявили

© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России / Перейти в фотобанкТест-система ФМБА "АмплиТест" для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических вариантов "Омикрон" и "Дельта"
Тест-система ФМБА АмплиТест для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических вариантов Омикрон и Дельта - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
© РИА Новости / Пресс-служба ФМБА России
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Тест-система ФМБА "АмплиТест" для выявления РНК коронавируса SARS-CoV-2 генетических вариантов "Омикрон" и "Дельта". Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. Ситуация в Курской области со снижением количества пациентов с COVID-19, которым требуется госпитализация, на фоне росте заболеваемости говорит появлении в регионе штамма "омикрон", сообщил в понедельник на оперативном совещании заместитель губернатора Андрей Белостоцкий.
"Мы видим, что штамм "омикрон", если присутствует, то в незначительном количестве. Количество стационарных пациентов уменьшается даже при (росте) заболеваемости... Количество реанимационных пациентов у нас минимальное за последние полгода. Это говорит о том, что сейчас в Курской области - хотя мы не выявили еще - уже штамм "омикрон" присутствует. Поэтому надо быть максимально аккуратным", – сказал Белостоцкий.
По данным оперштаба на 23 января, в Курской области всего зарегистрировано 84 418 случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1018 человек, из них на ИВЛ – 58. С начала пандемии в области скончались 2148 человек с COVID-19.
Медицинский работник во время проведения экспресс-тестирования на коронавирус - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
10:44Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаОбществоКурская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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