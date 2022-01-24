https://ria.ru/20220124/omikron-1769210759.html

В Тамбовской области выявили первый случай "омикрона"

В Тамбовской области выявили первый случай "омикрона" - РИА Новости, 24.01.2022

В Тамбовской области выявили первый случай "омикрона"

Первый случай нового штамма коронавируса "омикрон" выявлен в Тамбовской области, 55-летний житель региона "привез" его из Доминиканской Республики, сообщил врио РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T10:44

2022-01-24T10:44

2022-01-24T11:00

распространение коронавируса

общество

тамбовская область

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Первый случай нового штамма коронавируса "омикрон" выявлен в Тамбовской области, 55-летний житель региона "привез" его из Доминиканской Республики, сообщил врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров."Первый случай ("омикрона" - ред.) сегодня обнаружили. Это житель одного из наших городов, привез из Доминиканской Республики, 55 лет мужчине", - сказал Егоров в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, регион ждал появления нового штамма и был готов к этому.

https://ria.ru/20220124/omikron-1769206361.html

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общество, тамбовская область, коронавирус covid-19