https://ria.ru/20220124/omikron-1769210759.html
В Тамбовской области выявили первый случай "омикрона"
В Тамбовской области выявили первый случай "омикрона" - РИА Новости, 24.01.2022
В Тамбовской области выявили первый случай "омикрона"
Первый случай нового штамма коронавируса "омикрон" выявлен в Тамбовской области, 55-летний житель региона "привез" его из Доминиканской Республики, сообщил врио РИА Новости, 24.01.2022
2022-01-24T10:44
2022-01-24T10:44
2022-01-24T11:00
распространение коронавируса
общество
тамбовская область
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 24 янв - РИА Новости. Первый случай нового штамма коронавируса "омикрон" выявлен в Тамбовской области, 55-летний житель региона "привез" его из Доминиканской Республики, сообщил врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров."Первый случай ("омикрона" - ред.) сегодня обнаружили. Это житель одного из наших городов, привез из Доминиканской Республики, 55 лет мужчине", - сказал Егоров в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, регион ждал появления нового штамма и был готов к этому.
https://ria.ru/20220124/omikron-1769206361.html
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общество, тамбовская область, коронавирус covid-19
10:44 24.01.2022 (обновлено: 11:00 24.01.2022)
В Тамбовской области выявили первый случай "омикрона"
В Тамбовской области выявили первый случай "омикрона", его "привезли" из Доминиканы