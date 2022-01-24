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В Липецкой области выявили первые случаи заражения "омикроном"

В Липецкой области выявили первые случаи заражения "омикроном" - РИА Новости, 24.01.2022

В Липецкой области выявили первые случаи заражения "омикроном"

Двенадцать случаев заражения штаммом "омикрон" COVID-19 подтверждены в Липецкой области, сообщает в понедельник администрация региона. РИА Новости, 24.01.2022

2022-01-24T10:27

2022-01-24T10:27

2022-01-24T10:35

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коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВОРОНЕЖ, 24 янв - РИА Новости. Двенадцать случаев заражения штаммом "омикрон" COVID-19 подтверждены в Липецкой области, сообщает в понедельник администрация региона.По данным на минувшую пятницу, штамм "омикрон" в регионе подтвержден не был."На сегодняшний день в регионе официально подтверждены 12 случаев инфицирования новым штаммом коронавируса. Исследования проб проводились в Москве", - говорится в сообщении.Со ссылкой на главного санитарного врача области Владимира Бондарева отмечается, что региональный Роспотребнадзор готовит дополнительные предписания по проведению противоэпидемических мероприятий.

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